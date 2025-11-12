IND vs SA 1st Test: ध्रुव जुरेल की होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एंट्री, यह स्टार खिलाड़ी बैठेगा बेंच पर

ध्रुव जुरेल, भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज (Photo Credit - IANS)
India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले से पहले बेहद अहम खबर आई है। दरअसल, शानदार फॉर्म में चल रहे विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) कोलकाता टेस्ट मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे, जबकि स्टार क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) को बेंच पर बैठना पड़ेगा। इसकी पुष्टि भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट (Ten Doeschate) ने बुधवार को दी।
रयान टेन डोशेट ने कहा, हम टीम कॉम्बिनेशन को लेकर काफी आश्वस्त हैं। ध्रुव जुरेल ने पिछले छह महीने जिस तरह प्रदर्शन किया है। खासकर हाल ही में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो शतक लगाकर, वह निश्चित तौर पर इस हफ्ते खेलने जा रहा है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर कहा, उनके मामले में हमारी नीति नहीं बदली है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले टेस्ट के महत्व और हालात को समझते हुए संभव है वह इस हफ्ते नहीं खेलें।
आपको बता दें कि विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच हाल ही में समाप्त हुए अनऑफिशियल टेस्ट मैच में दो शतक ठोके। इसके अलावा उन्होंने भारत-ए के लिए 69, 80 और 68, 94 और नाबाद 53, 52 और 28, 140, 1 और 56, नाबाद 132 और नाबाद 127 हैं। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 24 वर्षीय खिलाड़ी को टीम से बाहर रखना मुश्किल हो जाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में अच्छी भूमिका निभाई थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 125 रन और दूसरे में 44 रन की पारी खेली थी।
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), ध्रुव जुरेल (विकेट-कीपर), केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप।
