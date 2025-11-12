IND vs SA 1st Test: ध्रुव जुरेल की होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एंट्री, यह स्टार खिलाड़ी बैठेगा बेंच पर

आपको बता दें कि विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच हाल ही में समाप्त हुए अनऑफिशियल टेस्ट मैच में दो शतक ठोके। इसके अलावा उन्होंने भारत-ए के लिए 69, 80 और 68, 94 और नाबाद 53, 52 और 28, 140, 1 और 56, नाबाद 132 और नाबाद 127 हैं। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 24 वर्षीय खिलाड़ी को टीम से बाहर रखना मुश्किल हो जाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में अच्छी भूमिका निभाई थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 125 रन और दूसरे में 44 रन की पारी खेली थी।