RR और CSK की ट्रेड डील से पहले रवींद्र जडेजा ने कर दी ये बड़ी डिमांड, क्या पूरी कर पाएगी राजस्थान रॉयल्स?

रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: एक्स@/ChennaiIPL)
Ravindra Jadeja and Sanju Samson Trade Update: चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील अधर में लटकी हुई है। इस डील में देरी की वजह सैम कुरेन को बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में डील फाइनल हो सकती है। लेकिन, इसी बीच इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जडेजा ने मांग की है कि अगर वह आरआर में जाते हैं तो उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी जाए। बताया जा रहा है कि ये डिमांड खुद जडेजा ने की है। अब ये देखना दिलचस्प होगी कि उनकी मांग पूरी की जाती है या नहीं?
दरअसल, न्यूज18 क्रिकेट नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबकि, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके 37 वर्षीय रवींद्र जडेजा अब इस फॉर्मेट में सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हैं। बताया जा रहा है कि वह अपने आईपीएल करियर के आखिरी दौर में कप्तानी करना चाहते हैं। यूं तो राजस्थान के पास पहले से ही रियान पराग, और ध्रुव जुरेल जैसे चेहरे हैं। हालांकि अनुभवी रवींद्र जडेजा को कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि रवींद्र जडेजा ने अपने आईपीएल करियर का आगाज 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ ही किया था।
क्रिकेट के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उसे अभी तक एमएस धोनी का उत्तराधिकारी नहीं मिला है। भले रुतुराज गायकवाड़ सीएसके के कमान संभाल रहे हैं, लेकिन वह पिछले आईपीएल में अधिकतर समय चोट के चलते बाहर ही रहे। सीएसके के इतिहास को देखें तो कम से कम आईपीएल 2026 में तो संजू सैमसन को टीम की कमान नहीं सौंपी जाएगी। फ्रैंचाइजी गायकवाड़ को थोड़ा ओर समय देना चाहेगी। अगर वह सफल नहीं हुए तो संजू को कमान सौंपी जा सकती है।
रवींद्र जडेजा के साथ सैम कुरेन का राजस्थान रॉयल्स में जाना लगभग पक्का है। लेकिन, कुरेन की वजह से ट्रेड डील में देरी हो रही है, क्योंकि आरआर में विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट पहले से ही फुल हैं। आरआर और सीएसके पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक-दो दिन में ये हाईप्रोफाइल ट्रेड डील तय हो जाएगी।
