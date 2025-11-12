RR और CSK की ट्रेड डील से पहले रवींद्र जडेजा ने कर दी ये बड़ी डिमांड, क्या पूरी कर पाएगी राजस्थान रॉयल्स?

Ravindra Jadeja and Sanju Samson Trade Update: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील अधर में लटकी हुई है। इस डील में देरी की वजह सैम कुरेन को बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में डील फाइनल हो सकती है। लेकिन, इसी बीच इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जडेजा ने मांग की है कि अगर वह आरआर में जाते हैं तो उन्‍हें टीम की कप्‍तानी सौंपी जाए। बताया जा रहा है कि ये डिमांड खुद जडेजा ने की है। अब ये देखना दिलचस्‍प होगी कि उनकी मांग पूरी की जाती है या नहीं?