RR और CSK की ट्रेड डील से पहले रवींद्र जडेजा ने कर दी ये बड़ी डिमांड, क्या पूरी कर पाएगी राजस्थान रॉयल्स?

Ravindra Jadeja and Sanju Samson Trade Update: संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के ट्रेड डील मामले बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जडेजा ने राजस्‍थान रॉयल्‍स की कप्‍तानी करने मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 12, 2025

Ravindra Jadeja and Sanju Samson Trade Update

रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ChennaiIPL)

Ravindra Jadeja and Sanju Samson Trade Update: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील अधर में लटकी हुई है। इस डील में देरी की वजह सैम कुरेन को बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में डील फाइनल हो सकती है। लेकिन, इसी बीच इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जडेजा ने मांग की है कि अगर वह आरआर में जाते हैं तो उन्‍हें टीम की कप्‍तानी सौंपी जाए। बताया जा रहा है कि ये डिमांड खुद जडेजा ने की है। अब ये देखना दिलचस्‍प होगी कि उनकी मांग पूरी की जाती है या नहीं?

आईपीएल करियर के आखिरी दौर में कप्तानी चाहते हैं जडेजा

दरअसल, न्‍यूज18 क्रिकेट नेक्‍स्‍ट की एक रिपोर्ट के मुताबकि, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके 37 वर्षीय रवींद्र जडेजा अब इस फॉर्मेट में सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हैं। बताया जा रहा है कि वह अपने आईपीएल करियर के आखिरी दौर में कप्तानी करना चाहते हैं। यूं तो राजस्थान के पास पहले से ही रियान पराग, और ध्रुव जुरेल जैसे चेहरे हैं। हालांकि अनुभवी रवींद्र जडेजा को कप्तानी की अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि रवींद्र जडेजा ने अपने आईपीएल करियर का आगाज 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ ही किया था।

उधर संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने की चर्चा

क्रिकेट के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि संजू सैमसन को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की कप्‍तानी सौंपी जा सकती है, क्‍योंकि उसे अभी तक एमएस धोनी का उत्‍तराधिकारी नहीं मिला है। भले रुतुराज गायकवाड़ सीएसके के कमान संभाल रहे हैं, लेकिन वह पिछले आईपीएल में अधिकतर समय चोट के चलते बाहर ही रहे। सीएसके के इतिहास को देखें तो कम से कम आईपीएल 2026 में तो संजू सैमसन को टीम की कमान नहीं सौंपी जाएगी। फ्रैंचाइजी गायकवाड़ को थोड़ा ओर समय देना चाहेगी। अगर वह सफल नहीं हुए तो संजू को कमान सौंपी जा सकती है। 

एक-दो दिन में हो सकता है ऐलान

रवींद्र जडेजा के साथ सैम कुरेन का राजस्‍थान रॉयल्‍स में जाना लगभग पक्‍का है। लेकिन, कुरेन की वजह से ट्रेड डील में देरी हो रही है, क्‍योंकि आरआर में विदेशी प्‍लेयर्स के स्‍लॉट पहले से ही फुल हैं। आरआर और सीएसके पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक-दो दिन में ये हाईप्रोफाइल ट्रेड डील तय हो जाएगी।

संजू सैमसन-रवींद्र जडेजा के लिए RR और CSK के बीच ट्रेड डील आखिर क्यों अटकी, जानें वजह
क्रिकेट
Sanju Samson and Ravindra Jadeja trade dea

