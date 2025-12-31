6,6,6,6,6,6,6… सरफराज खान ने छक्कों की बारिश कर ठोके 157 रन, मुंबई ने बनाया VHT के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

Sarfaraz Khan smashed century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चौथे राउंड में आज 31 दिसंबर को मुंबई और गोवा के बीच जयपुर के जयपुरिया विद्यालय मैदान में मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मुंबई ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 444 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे हैं। ये विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्‍कोर है। इसमें सरफराज खान की अहम भूमिका रही है। उन्‍होंने महज 75 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 14 की मदद से 157 रन बनाए हैं।