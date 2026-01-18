गौतम गंभीर के ‘चहेते’ आयुष बडोनी का बड़ा खुलासा, पहली बार टीम इंडिया में चुने जाने पर कही ये बात

Ayush Badoni revealed on maiden india call up: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में साधारण प्रदर्शन के बाद भी दिल्ली के क्रिकेटर आयुष बडोनी को भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद काफी सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने उन्‍हें गौतम गंभीर का चहेता बताते हुए भी उनके चयन की आलोचना की। लेकिन, बडोनी को ऐसा नहीं लगता। उन्‍होंने बताया कि कुछ साल पहले बॉलिंग शुरू करना उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे उन्हें ऑलराउंडर बनने और पहली बार इंडिया टीम में जगह बनाने में मदद मिली। 26 साल के इस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की सीरीज के लिए वनडे टीम में तब शामिल किया गया, जब चोट के कारण वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए।