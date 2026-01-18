18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI: रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। इस मैच में हिटमैन रोहित शर्मा के पास आज सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 18, 2026

IND vs NZ 3rd ODI

रोहित शर्मा (Photo source: IANS)

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे इंटरनेशनल सीरीज दो मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर है। आज रविवार 18 जनवरी को तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। इस भिड़ंत में खासतौर पर सबकी नजरें रोहित शर्मा पर होंगी, क्‍योंकि हिटमैन इस मैच में इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। इस मामले में उनके निशाने पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड है। अगर आज रोहित का बल्‍ला चला तो सचिन का ये कीर्तिमान ध्‍वस्‍त हो सकता है।

भारतीयों की लिस्‍ट में बनेंगे नंबर-1

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 24 साल दिए, जो कि अब टूटने वाला है। हिटमैन अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ देते हैं तो वह अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में बतौर सलामी बल्‍लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।

दुनिया के दूसरे बल्‍लेबाज बनने का भी मौका

रोहित शर्मा के फिलहाल अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट करियर में बतौर ओपनर कुल 45 शतक हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के करियर में बतौर ओपनर 45 शतक लगाए थे। रोहित शर्मा आज शतक लगाते ही मास्टर ब्लास्टर का ये महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इतना ही नहीं वह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्‍लेबाज भी बन जाएंगे।

टॉप पर डेविड वॉर्नर

इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल बतौर सलामी बल्‍लेबाज सबसे ज्यादा सेंचुरी के मामले में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर नंबर-1 पर हैं। उन्‍होंने अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर में बतौर ओपनर कुल 49 शतक लगाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर संयुक्‍त रूप से सचिन तेंदुलकर के साथ रोहित शर्मा हैं, जिन्‍होंने 45-45 शतक जड़े हैं। इस सूची में तीसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के दिग्‍गज क्रिस गेल हैं, जिन्‍होंने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 42 शतक ठोके थे।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ( बतौर ओपनर)

  • डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49 (22 ODI, 25 टेस्ट, 1 T20i)
  • सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45 (45 ODI, 0 टेस्ट, 0 T20i)
  • रोहित शर्मा (भारत) - 45 (31 ODI, 9 टेस्ट, 5 T20i)
  • क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42 (25 वनडे, 16 टेस्ट, 1 T20i)
  • सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 41 (28 वनडे, 13 टेस्ट, 0 T20i)

ये भी पढ़ें

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11: निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने ‘खास’ का डेब्यू कराएंगे गंभीर!
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

18 Jan 2026 11:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 3rd ODI: रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ 3rd OD जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

india vs new zealand 3rd odi nz will create history by winning this series for the first time in 50 years
क्रिकेट

'रोको' को आज के बाद 6 महीने तक मिस करेंगे फैंस, जानें अगला अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबला कब-किसके खिलाफ खेलेंगे?

Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match
क्रिकेट

इंदौर के ‘जहरीले’ पानी से डरी टीम इंडिया! कप्तान गिल साथ लाए 3 लाख का वॉटर प्यूरीफायर, कोहली बोतलों का पूरा बैग ढोते नजर आए!

क्रिकेट

VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश

vht final saurashtra looking for 3rd championship vidarbha to find their first trophy
क्रिकेट

स्कोर 7/5, चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाये, फिर आया ‘बेबी एबी’ और रदरफोर्ड का तूफान और ऐसे जीती टीम

Pretoria Capitals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.