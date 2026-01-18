IND vs NZ 3rd ODI: रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे इंटरनेशनल सीरीज दो मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर है। आज रविवार 18 जनवरी को तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। इस भिड़ंत में खासतौर पर सबकी नजरें रोहित शर्मा पर होंगी, क्‍योंकि हिटमैन इस मैच में इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। इस मामले में उनके निशाने पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड है। अगर आज रोहित का बल्‍ला चला तो सचिन का ये कीर्तिमान ध्‍वस्‍त हो सकता है।