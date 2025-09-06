Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम से बाहर किए गए बाबर आजम को अचानक PCB ने बुलाया

एशिया कप 2025 में पाकिस्‍तान की टीम बाहर किए गए स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम समेत कुल 11 खिलाड़ियों को बुलाया है, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले 9 से 28 सितंबर तक लाहौर स्थित एनसीए में ट्रेनिंग कैंप में हिस्‍सा लेंगे।

भारत

lokesh verma

Sep 06, 2025

Babar Azam
Babar Azam along with teammates (File Photo Credit- IANS)

पीसीबी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए लाहौर स्थित एनसीए में टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, सीरीज की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी शिविर 9 से 28 सितंबर तक चलेगी। पाकिस्‍तान के अनुभवी बल्‍लेबाज बाबर आजम समेत कुल 11 खिलाडि़यों को इस कैंप के लिए पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया है। इनमें मोहम्‍मद रिजवान और नसीम भी शामिल हैं, लेकिन वे कैरेबियन प्रीमियर लीग में व्‍यस्‍तता के चलते कैंप में शामिल नहीं हो सकेंगे।

 8 सितंबर तक रिपोर्ट करने के निर्देश

पीसीबी बाबर आज़म समेत सभी खिलाड़ियों को 8 सितंबर तक शिविर स्थल पर रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। ये कैंप टेस्ट कोच अजहर महमूद और एनसीए में मौजूद सहयोगी स्टाफ की निगरानी में आयोजित किया जाएगा। बाबर आजम के अलावा, अब्दुल्ला शफीक, अली रज़ा, अज़ान अवैस, साजिद खान और रोहेल नज़ीर जैसे खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। पीसीबी के अनुसार, ये खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में शामिल नहीं हैं। 

पहले खेली जाएगी दो टेस्ट मैचों की सीरीज

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्‍तान की टीम पहले दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज मौजूदा डब्ल्यूटीसी टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में पाकिस्तान के अभियान की शुरुआत भी करेगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार इस साल की शुरुआत में जनवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी, जो उनके लिए 1-1 से ड्रॉ रही थी।

वनडे और टी20 सीरीज भी खेली जाएगी

पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में और दूसरा टेस्‍ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच 3 वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशन मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

