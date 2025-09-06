एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम से बाहर किए गए बाबर आजम को अचानक PCB ने बुलाया

पीसीबी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए लाहौर स्थित एनसीए में टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, सीरीज की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी शिविर 9 से 28 सितंबर तक चलेगी। पाकिस्‍तान के अनुभवी बल्‍लेबाज बाबर आजम समेत कुल 11 खिलाडि़यों को इस कैंप के लिए पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया है। इनमें मोहम्‍मद रिजवान और नसीम भी शामिल हैं, लेकिन वे कैरेबियन प्रीमियर लीग में व्‍यस्‍तता के चलते कैंप में शामिल नहीं हो सकेंगे।