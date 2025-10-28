बाबर आजम आज T20i में रच सकते हैं इतिहास, खतरे में रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड

Babar Azam T20i Records: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्‍म होने के बाद आज 28 अक्‍टूबर मंगलवार से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में भारतीय समयानुसार, रात 8.30 बजे से खेला जाएगा। बाबर आजम एशिया कप 2025 के लिए टीम से बाहर होने के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं। इस मैच में वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बेहद करीब हैं। आजम इस फॉर्मेट के इतिहास में पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा का एक महारिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज बन सकते हैं।