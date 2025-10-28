Patrika LogoSwitch to English

बाबर आजम आज T20i में रच सकते हैं इतिहास, खतरे में रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड

Babar Azam T20i Records: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच आज 28 अक्‍टूबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज से पाकिस्‍तान की टीम में स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम की वापसी हो रही है। पहले ही मैच में उनके निशाने पर रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा।

भारत

image

lokesh verma

Oct 28, 2025

Babar Azam T20i Records

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Babar Azam T20i Records: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्‍म होने के बाद आज 28 अक्‍टूबर मंगलवार से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में भारतीय समयानुसार, रात 8.30 बजे से खेला जाएगा। बाबर आजम एशिया कप 2025 के लिए टीम से बाहर होने के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं। इस मैच में वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बेहद करीब हैं। आजम इस फॉर्मेट के इतिहास में पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा का एक महारिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज बन सकते हैं।

रोहित शर्मा का सबसे ज्‍यादा टी20I रन का रिकॉर्ड खतरे में

बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी को रन चार्ट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन की दरकार है। वह अब तक इस फॉर्मेट में 121 पारियों में कुल 4223 रन बना चुके हैं। उन्‍होंने ये रन 39.83 के औसत से बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन शतक और 36 अर्धशतक आए हैं।

सबसे ज़्यादा टी20I रन

बता दें कि बाबर आजम ने दिसंबर 2024 के बाद से पाकिस्तान के लिए कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। वह फखर जमान की जगह तीसरे नंबर पर वापसी करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान के लिए यह एक नई भूमिका होगी, जिन्होंने अपनी 121 पारियों में से 87 में सलामी बल्लेबाजी की है। लगातार फ्लॉप होने के बाद वापसी कर रहे बाबर इस फॉर्मेट में अपनी फॉर्म हासिल करना चाहेंगे।

T20i में सबसे ज्‍यादा रन

1- रोहित शर्मा (भारत) - 151 पारियों में 4231 रन
2- बाबर आजम (पाकिस्‍तान) - 121 पारियों में 4223 रन
3- विराट कोहली (भारत) - 117 पारियों में 4188 रन
4- जोस बटलर (इंग्‍लैंड) - 132 पारियों में 3869 रन
5- पॉल स्‍टर्लिंग (आयरलैंड) - 150 पारियों में 3710 रन
6- मार्टिन गुप्टिल (न्‍यूजीलैंड) - 118 पारियों में 3531 रन

Hindi News / Sports / Cricket News / बाबर आजम आज T20i में रच सकते हैं इतिहास, खतरे में रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड

