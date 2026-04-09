विराट कोहली से तुलना पर बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब कि बंद हो गई पत्रकार की बोलती, देखें वायरल वीडियो

Babar Azam comparison with Virat Kohli: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) के 15वें मैच में पेशावर जालमी ने कराची के नेशनल स्टेडियम में डेब्यू कर रही हैदराबाद किंग्समेन को 4 विकेट से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी किंग्समेन ने कुसल परेरा के अर्धशतक के दम पर 145 रन बनाए। इसके जवाब में बाबर आजम की अगुवाई वाली जालमी ने कप्तान के 37 गेंदों में 43 रन की पारी के दम पर आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। जीत के बाद बाबर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इस दौरान उनसे एक पत्रकार ने अजीब सवाल पूछ लिया।