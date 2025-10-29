Babar Azam dismissed for a duck: दिसंबर 2024 के बाद पहली बार पाकिस्तान के लिए टी20 खेलने उतरे बाबर आजम फ्लॉप रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टी20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके। पाकिस्तान को जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 195 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान को पहले विकेट के लिए 31 रन की अच्छी शुरुआत मिली थी। तीसरे नंबर पर भेजे गए बाबर से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह खाता भी नहीं खोल सके और अपनी पारी की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। उन्हें कार्बिन बोश ने रेजा हेंड्रिक्स के हाथों लपकवाया।