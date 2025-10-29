Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बाबर आजम टांय-टांय फिस्स, एक साल बाद टी20 में वापसी कर बनाई ‘डक’, रोहित शर्मा का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

Babar Azam dismissed for a duck: बाबर आजम का करीबी एक साल बाद टी20 में कमबैक बहुत ही खराब रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में बगैर खाता खोले आउट हो गए। अब उनके पास दो मौके और हैं, अगर इनमें उनकी फॉर्म वापस नहीं आई तो उसके बाद उनका टी20 करियर खत्‍म हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 29, 2025

Babar Azam dismissed for a duck

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Babar Azam dismissed for a duck: दिसंबर 2024 के बाद पहली बार पाकिस्तान के लिए टी20 खेलने उतरे बाबर आजम फ्लॉप रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टी20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके। पाकिस्तान को जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 195 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान को पहले विकेट के लिए 31 रन की अच्छी शुरुआत मिली थी। तीसरे नंबर पर भेजे गए बाबर से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह खाता भी नहीं खोल सके और अपनी पारी की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। उन्हें कार्बिन बोश ने रेजा हेंड्रिक्स के हाथों लपकवाया।

रोहित शर्मा के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके

शून्य पर आउट होने के साथ ही बाबर आजम टी20 में सर्वाधिक रन बनाने के रोहित शर्मा के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। रोहित ने टी20 में 4,231 रन बनाए हैं। बाबर आजम के 4,223 रन हैं। 9 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में वह सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे। अगले मैच में उनके पास यह मौका होगा। रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले चुके हैं।

इस बार फ्लाॅॅफ हुए तो फिर वापसी मुश्किल

बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी में बड़े टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन और छोटी-छोटी टीमों के खिलाफ मिली हार के बाद उन्हें और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया था। लगभग साल भर बाद बाबर आजम की इस फॉर्मेट में वापसी हुई है, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। बाबर आजम अगर अगले 2 टी20 मैचों में भी फ्लॉप रहते हैं, तो फिर उनके लिए टी20 में जगह बचाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। रिजवान टी20 में वापसी करने में सफल नहीं रहे हैं।

एक नजर मैच पर

पाकिस्‍तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टी20 मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम ने रीजा हेंड्रिक्‍स के अर्धशतक के दम पर 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 18.1 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। उसके सात बल्‍लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। इस तरह साउथ अफ्रीका ने 55 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

29 Oct 2025 07:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बाबर आजम टांय-टांय फिस्स, एक साल बाद टी20 में वापसी कर बनाई ‘डक’, रोहित शर्मा का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

युवराज सिंह का बड़ा खुलासा, उन्‍होंने ही दिया था पिता योगराज सिंह और मां शबनम सिंह को तलाक का आइडिया

Yuvraj Singh big revelation
क्रिकेट

खस्ता हाल होटल, बम की धमकी… भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले लिसा काइटली ने साझा की 1997 विश्व कप की यादें

Lisa Keightley shares memories of 1997 World Cup
क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20i Match Preview: भारतीय बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ढाएंगे कहर?

Team India
क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20i Weather Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में बरसेंगे चौके-छक्के या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें कैनबरा का मौसम

India vs Australia 1st T20i Pitch Report
क्रिकेट

श्रेयस की स्थिति में कितना हुआ सुधार? BCCI ने दिया दूसरा मेडिकल अपडेट, अनुमान से ज्यादा गंभीर थी चोट

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.