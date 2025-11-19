Patrika LogoSwitch to English

मुशफिकुर रहीम बनाने जा रहे ये बड़ा रिकॉर्ड, कोहली-सचिन जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए कमाल

BAN vs IRE, 2nd Test: मुशफिकुर रहीम अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। वह बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 19, 2025

Mushfiqur Rahim

मुशफिकुर रहीम, क्रिकेटर, बांग्लादेश (Photo Credit- Bangladesh Cricket@X)

BAN vs IRE, 2nd Test: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) के पास अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करने का सुनहरा मौका है।

दरअसल, आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरने के साथ मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिनके नाम 100 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड है। हालांकि उनके पास अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने का मौका है। यदि वह गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगा लेते हैं तो ऐसा करने वाले एशिया के तीसरे और दुनिया के 12वें क्रिकेटर बन जाएंगे। ध्यान रहे कि भारत का कोई भी क्रिकेटर अपने 100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं लगा सका है।

100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

क्रिकेटररन टीमविरोधी टीममैच तारीख
कॉलिन क्राउडे104इंग्लैंडऑस्ट्रेलिया11 जुलाई 1968
जावेद मियांदाद145पाकिस्तानभारत1 दिसंबर 1989
गॉर्डन ग्रिनिज149वेस्टइंडीजइंग्लैंड12 अप्रैल 1990
एलेक जेम्स स्टीवर्ट105इंग्लैंडवेस्टइंडीज3 अगस्त 2000
इंजमाम-उल-हक184पाकिस्तानभारत24 मार्च 2005
रिकी पोंटिंग120ऑस्ट्रेलियादक्षिण अफ्रीका2 जनवरी 2006
रिकी पोंटिंग143*ऑस्ट्रेलियादक्षिण अफ्रीका2 जनवरी 2006
ग्रीम स्मिथ131दक्षिण अफ्रीकाइंग्लैंड19 जुलाई 2012
हाशिम अमला134दक्षिण अफ्रीकाजोहान्सबर्ग12 जनवरी 2017
जो रूट218इंग्लैंडभारत5 फरवरी 2021
डेविड वार्नर200ऑस्ट्रेलियादक्षिण अफ्रीका26 दिसंबर 2022

99 रन बनाकर खेल रहे मुशफिकुर रहीम

बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 292 रन बना लिए थे। पहले दिन स्टंप्स के समय क्रीज पर मुशफिकुर रहीम और लिटन दास जमे हुए हैं। लिटन दास जहां 44 रन बनाकर नॉटआउट हैं, वहीं मुशफिकुर रहीम 99 रन बनाकर टिके हुए हैं। मुशफिकुर रहीम के पास अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने के लिए गुरुवार को सिर्फ एक रन की दरकार है।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

19 Nov 2025 06:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुशफिकुर रहीम बनाने जा रहे ये बड़ा रिकॉर्ड, कोहली-सचिन जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए कमाल

