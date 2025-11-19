मुशफिकुर रहीम बनाने जा रहे ये बड़ा रिकॉर्ड, कोहली-सचिन जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए कमाल

दरअसल, आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरने के साथ मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिनके नाम 100 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड है। हालांकि उनके पास अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने का मौका है। यदि वह गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगा लेते हैं तो ऐसा करने वाले एशिया के तीसरे और दुनिया के 12वें क्रिकेटर बन जाएंगे। ध्यान रहे कि भारत का कोई भी क्रिकेटर अपने 100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं लगा सका है।