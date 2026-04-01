नाहिद राणा की घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड ने टेके घुटने, बांग्लादेश ने बनाया एकतरफा मुकाबला

199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। सैफ हसन 8 रन और सौम्या सरकार 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो ने बेहतरीन पारी खेली और दोनों ने अर्धशतक पूरे किए। हालांकि अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद शांतो रिटायर हर्ट हो गए। इसके बाद लिटन दास सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तौहीद हृदय ने नाबाद 30 रनों की पारी खेली। दूसरी ओर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे तंजीद हसन 76 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए।