क्रिकेट

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मैच से फाइनल की 2 टीमें हो जाएंगी कन्फर्म, जानें पूरा गणित

Asia Cup 2025 Points Table: एशिया कप 2025 के सुपर फोर के आखिरी 2 मुकाबले बचे हैं और चारों टीमें अभी भी फाइनल की रेस में हैं। टीम इंडिया पहले स्थान पर है तो बांग्लादेश दूसरे और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका आखिरी स्थान पर है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 24, 2025

Asia Cup 2025 Super 4
एशिया कप 2025 (फोटो- IANS)

PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Match Update: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में गुरुवार को पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमें फाइनल की रेस में बनी हुई हैं। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं और एक मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है तो बांग्लादेश ने एक ही मैच खेला है और जीत के साथ तीसरे स्थान पर है। दोनों टीमें एक महत्वपूर्ण मुकाबले में आमने सामने होंगी, जिससे फाइनल की 2 टीमें लगभग तय हो जाएंगी।

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मैच से पहले बुधवार को भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच में टीम इंडिया जीत की दावेदार है। इस मुकाबले में अगर सूर्या एंड कंपनी बांग्लादेश को हरा देती है तो श्रीलंका के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदे खत्म हो जाएगी और दूसरी ओर फाइनल में बांग्लादेश की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में गुरुवार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वह फाइनल में पहुंच जाएगी। इस मुकाबले में रात 8 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल्स पर देखा जा सकता है। मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

पाकिस्तान का स्‍क्‍वॉड

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम।

बांग्लादेश का स्‍क्‍वॉड

लिटन दास (कप्तान), तन्ज़िद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जाकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन।

24 Sept 2025

24 Sept 2025 04:11 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:52 pm

