बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मैच से फाइनल की 2 टीमें हो जाएंगी कन्फर्म, जानें पूरा गणित

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मैच से पहले बुधवार को भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच में टीम इंडिया जीत की दावेदार है। इस मुकाबले में अगर सूर्या एंड कंपनी बांग्लादेश को हरा देती है तो श्रीलंका के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदे खत्म हो जाएगी और दूसरी ओर फाइनल में बांग्लादेश की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में गुरुवार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वह फाइनल में पहुंच जाएगी। इस मुकाबले में रात 8 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल्स पर देखा जा सकता है। मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।