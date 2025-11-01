W,W,W… गजब! रोमारियो शेफर्ड ने नहीं मनाया हैट्रिक का जश्न, बोले- मुझे पता ही नहीं चला

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड। (फोटो सोर्स: IANS)
Romario Shepherd unaware of his hat trick: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश 3 टी20 मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया है। मेजबान बांग्लादेश को चटगांव में खेले गए तीसरे टी20 में शुक्रवार 31 अक्टूबर को वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से रौंदकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के पेसर रोमारियो शेफर्ड ने विकेटों की हैट्रिक अपने नाम की है, लेकिन मजे की बात ये है कि उन्होंने हैट्रिक का जश्न ही नहीं मनाया। जब उनसे इसके बार में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने हैट्रिक ली है। बाद में जब साथी खिलाडि़यों ने बताया तो एहसास हुआ कि हां ये तो लगातार तीन विकेट थे।
दरअसल, रोमारियो शेफर्ड ने पारी के 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर नूरुल हसन को रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट कराया था। यहीं से हैट्रिक की शुरुआत हुई। इसके बाद जब वह पारी का अंतिम ओवर डालने आए तो पहली ही गेंद पर उन्होंने तंजीद हसन को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट कराया। फिर दूसरी गेंद पर शोरीफुल इस्लाम को क्लीन बोल्ड करके अपनी हैट्रिक पूरी की।
शेफर्ड ने हैट्रिक का जश्न ही नहीं मनाया। मैच के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह हैट्रिक के बारे में जानते थे? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तब तक इसके बारे पता नहीं चला, जब तक साथियों ने मुझे नहीं बताया कि मेरी हैट्रिक हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि आप गेम के अगले चरण में जाने से पहले किसी टीम को मोमेंटम नहीं देना चाहते। मैंने अंत में अच्छी गेंदबाजी की। उनकी बल्लेबाजी भी शानदार थी, कप्तान रोस्टन ने पारी को संभाला और ऑगस्टे ने भी वाकई शानदार बल्लेबाजी की, उनका भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है।
मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने हुए बांग्लादेश की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 151 के स्कोर पर ढेर हो गई। तंजीद हसन ने 89 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा सैफ हसन ने 23 रन की पारी खेली। जबकि 9 बल्लेबाज दहाई के आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाए। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए रोमारियो शेफर्ड ने तीन तो जेसन होल्डर और खैरी पियरे ने दो-दो विकेट लिए। इसके जवाब में विंडीज ने रोस्टन चेज और अकीम ऑगस्टे के अर्धशतकों की बदौलत 16.5 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।
