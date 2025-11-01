W,W,W… गजब! रोमारियो शेफर्ड ने नहीं मनाया हैट्रिक का जश्न, बोले- मुझे पता ही नहीं चला

Romario Shepherd unaware of his hat trick: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश 3 टी20 मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया है। मेजबान बांग्लादेश को चटगांव में खेले गए तीसरे टी20 में शुक्रवार 31 अक्टूबर को वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से रौंदकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के पेसर रोमारियो शेफर्ड ने विकेटों की हैट्रिक अपने नाम की है, लेकिन मजे की बात ये है कि उन्‍होंने हैट्रिक का जश्‍न ही नहीं मनाया। जब उनसे इसके बार में पूछा गया तो उन्‍होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने हैट्रिक ली है। बाद में जब साथी खिलाडि़यों ने बताया तो एहसास हुआ कि हां ये तो लगातार तीन विकेट थे।