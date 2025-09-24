Patrika LogoSwitch to English

IND vs BAN: टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले बदला बांग्लादेश ने कप्तान, प्लेइंग 11 में कर डाले 4 बदलाव

भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 17 टी20 मुकाबले हुए हैं। भारतीय टीम ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में सफलता मिली है। इस तरह पलड़ा भारत का भारी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 24, 2025

IND vs BAN
भारत बनाम बांग्लादेश (फोटो- ACC)

एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इंजरी की वजह से बांग्लादेश के नियमित कप्तान लिटन दास इस मैच का हिस्सा नहीं हैं। दोनों टीमें सुपर 4 की अजेय टीम हैं लेकिन आज किसी एक टीम की जीत का सिलसिला टूट जाएगा।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं। पिछले 4-5 मैचों में हमें वो मिला है, जो हम चाहते थे। हमें उन अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा जो हम कर रहे हैं और परिणाम खुद-ब-खुद सामने आ जाएंगे। लड़कों ने अपना अच्छे से किया है। पिछले मैच में कुछ कैच छूटे, जो खेल का हिस्सा है। हम उसी टीम के साथ उतर रहे हैं। "

Bangladesh Cricket Team

भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है।

अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए टी20 मैचों पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 17 टी20 मुकाबले हुए हैं। भारतीय टीम ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में सफलता मिली है। इस तरह पलड़ा भारत का भारी है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

24 Sept 2025 08:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs BAN: टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले बदला बांग्लादेश ने कप्तान, प्लेइंग 11 में कर डाले 4 बदलाव

