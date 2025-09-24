IND vs BAN: टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले बदला बांग्लादेश ने कप्तान, प्लेइंग 11 में कर डाले 4 बदलाव

एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इंजरी की वजह से बांग्लादेश के नियमित कप्तान लिटन दास इस मैच का हिस्सा नहीं हैं। दोनों टीमें सुपर 4 की अजेय टीम हैं लेकिन आज किसी एक टीम की जीत का सिलसिला टूट जाएगा।