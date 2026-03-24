बांग्लादेश क्रिकेट बढ़ा विवाद, BCB डायरेक्टर ने पर कतरने के बाद विरोध में दिया इस्तीफा

अमजद ने कहा कि उन्हें हाल के घटनाक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन घटनाक्रमों में बीसीबी की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल को दी गई चेतावनी भी शामिल है। यह चेतावनी तब दी गई थी, जब काउंसिल ने चुनाव में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। वह पिछले लगभग 10 दिनों से देश से बाहर थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी के भी संपर्क में नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ। बता दें कि अमजद मौजूदा बोर्ड के दूसरे ऐसे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले एक और डायरेक्टर इश्तियाक सादिक ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।