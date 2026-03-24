श्रीलंका क्रिकेट ने IPL 2026 के लिए ईशान मलिंगा को दी मंजूरी, हसरंगा और पथिराना पर संशय बरकरार

श्रीलंका क्रिकेट ने ईशान मलिंगा को आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी है, लेकिन बाकी तीन खिलाड़ियों नुवान तुषारा, वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना के बारे में अभी कुछ पुष्टि नहीं हो सकी है। ये तीनों अभी भी 28 मार्च से शुरू हो रही इस लीग में खेलने के लिए श्रीलंकाई बोर्ड से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हसरंगा और पथिराना फिटनेस टेस्‍ट में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में इन्‍हें भारत आने में देरी हो सकती है।