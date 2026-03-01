IPL में सबसे महंगे साबित हुए ये गेंदबाज, एक ही मैच में लुटा दिए 70 से ज्यादा रन

मोहित शर्मा: 24 मई 2024 को गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 4 ओवरों में 73 रन लुटा दिए, उन्हें कोई विकेट भी हाथ नहीं लगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट खोकर 224 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस निर्धारित ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 220 रन ही बना सकी। कैपिटल्स ने 4 रन के करीबी अंतर से मैच जीता।