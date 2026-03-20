अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों के PSL 2026 में खेलने पर लटकी सरकार की तलवार, जानें पूरा मामला

Bangladesh cricketers participation in PSL 2026: बांग्लादेश के खिलाड़ियों के आगामी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) खेलने पर प्रश्‍नचिन्‍ह लग गया है, क्योंकि अब उनकी भागीदारी सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) सतर्क है। इसलिए, अंतिम फैसला बांग्लादेश सरकार पर ही छोड़ दिया गया है। बीसीबी ने छह खिलाड़ियों मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन एमोन (लाहौर कलंदर्स), शोरिफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीद हसन तमीम और रिशाद हुसैन (पेशावर जाल्मी) को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किए थे और ये सभी 26 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थे।