23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आस‍िफ नजरूल ने ऐसे क‍िया मीटिंग में ‘खेला’, नहीं सुनी क्रिकेटरों की आवाज़, समझें टी20 विश्व कप से कैसे बाहर हुआ बांग्लादेश!

बांग्लादेश के क्रिकेटरों का कहना है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनसे कोई सलाह नहीं ली। फैसले की प्रक्रिया से ज्यादा, इसे लेने के तरीके ने उन्हें निराश और असंतुष्ट किया है। खिलाड़ियों को लगा कि वे किसी चर्चा या निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें सिर्फ पहले से तय पटकथा सुनाई गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 23, 2026

Bangladesh T20 World Cup Matches Venues

बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम। (फोटो- Cricbuzz)

Bangladesh, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश बाहर हो गया है। बांग्लादेश की सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए विश्व कप के मैचों के लिए अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला किया है। गुरुवार को बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी, खेल सलाहकार आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच एक मीटिंग हुई। उम्मीद थी कि इस मीटिंग में खिलाड़ियों की बात सुनी जाएगी। लेकिन बैठक में उनसे सहमति लेने के बजाय उन्हें पहले से लिए गए फैसले की जानकारी दी गई।

बांग्लादेश के क्रिकेटरों की नहीं सुनी आवाज़

बांग्लादेश के क्रिकेटरों का कहना है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनसे कोई सलाह नहीं ली। फैसले की प्रक्रिया से ज्यादा, इसे लेने के तरीके ने उन्हें निराश और असंतुष्ट किया है। खिलाड़ियों को लगा कि वे किसी चर्चा या निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें सिर्फ पहले से तय पटकथा सुनाई गई। एक क्रिकेटर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "मीटिंग हमारी सहमति के लिए नहीं बुलाई गई थी। हमें सिर्फ यह बताने के लिए बुलाया गया कि क्या होने वाला है। फैसला पहले ही हो चुका था और हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा।"

आसिफ नजरुल ने कर दिया खेला

बैठक में ज्यादातर बातचीत खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने की, जबकि बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल काफी सीमित भूमिका में नजर आए। बैठक के बाद नजरुल ने मीडिया से कहा, "हमने खिलाड़ियों से मुलाकात की और सरकार के नजरिए तथा फैसले की वजहें समझाईं। यह निजी बातचीत थी, इसलिए खिलाड़ियों ने क्या कहा, इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। लेकिन वे हालात को समझते नजर आए।" उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत में सुरक्षा की स्थिति नहीं बदली है और न ही आईसीसी तथा भारत सरकार ने बांग्लादेश की चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

अमीनुल इस्लाम बुलबुल भी चुप रहे

बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल बैठक के बाद मायूस दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विश्व कप खेलने की उम्मीद जताई, लेकिन उनके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। खिलाड़ियों की ओर से कप्तान लिटन दास और टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बैठक में कहा कि टीम पूरी तरह तैयार है और टूर्नामेंट में खेलने को इच्छुक है। उन्होंने हाल के महीनों में मजबूत टी20 यूनिट बनने के लिए की गई कड़ी मेहनत और मिले सकारात्मक नतीजों का जिक्र किया। एक अन्य क्रिकेटर ने कहा, "अगर हम नहीं जाते, तो नुकसान हमारे क्रिकेट का होगा। हमने इतनी मेहनत की, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा।"

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्डकप का बहिस्कार करना बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, मिट जाएगा BCB का अस्तित्व!
क्रिकेट
ICC ultimatum to BCB

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

23 Jan 2026 12:42 pm

Published on:

23 Jan 2026 12:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आस‍िफ नजरूल ने ऐसे क‍िया मीटिंग में ‘खेला’, नहीं सुनी क्रिकेटरों की आवाज़, समझें टी20 विश्व कप से कैसे बाहर हुआ बांग्लादेश!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल 2026 से पहले CSK को झटका, 14.20 करोड़ के इस खिलाड़ी की चोट ने बढ़ाई चिंता

ipl 2026 csk costliest buy prashant veer gets injured during ranji trophy match
क्रिकेट

T20 World Cup Row: ‘बांग्लादेश क्रिकेट हो जाएगा खत्म’, टीम मीटिंग के बाद भी नहीं बदला फैसला, खिलाड़ियों ने जाहिर की नाराजगी

t20 world cup row bangladesh is not considering players view in team meeting
क्रिकेट

सरफराज खान का खतरनाक फॉर्म जारी, 50 दिन के भीतर ठोके 3 शतक, अब रणजी में जड़ा दोहरा शतक

Chris Gayle on Sarfaraz Khan
क्रिकेट

शतक से पहले अभिमन्यु ईश्वरन की चूक, चलते चलते हो गए आउट, बताया खुद को हैरान कर देने वाली गलती

ranji trophy abhimanyu easwaran got run out in a bizarre way says it was his mistake
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के ये स्टार तेज गेंदबाज हुए बाहर, काइल जैमीसन होंगे रिप्लेसमेंट

adam milne ruled out of t20 world cup 2026 kyle jamieson named replacement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.