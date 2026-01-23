बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल बैठक के बाद मायूस दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विश्व कप खेलने की उम्मीद जताई, लेकिन उनके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। खिलाड़ियों की ओर से कप्तान लिटन दास और टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बैठक में कहा कि टीम पूरी तरह तैयार है और टूर्नामेंट में खेलने को इच्छुक है। उन्होंने हाल के महीनों में मजबूत टी20 यूनिट बनने के लिए की गई कड़ी मेहनत और मिले सकारात्मक नतीजों का जिक्र किया। एक अन्य क्रिकेटर ने कहा, "अगर हम नहीं जाते, तो नुकसान हमारे क्रिकेट का होगा। हमने इतनी मेहनत की, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा।"