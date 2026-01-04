4 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

बांग्लादेश ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया टीम का ऐलान, लिटन दास की कप्तानी में चुना मजबूत स्क्वॉड

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए बांग्‍लादेश ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया। बीसीबी ने लिटन दास की कप्‍तानी में एक मजबूत टीम का चयन किया है। जिसमें मुस्तफिजुर रहमान व तस्कीन अहमद जैसे पेसर और महेदी हसन, नसुम अहमद व रिशाद हुसैन जैसे स्पिनर हैं।

less than 1 minute read
भारत

image

lokesh verma

Jan 04, 2026

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026

बांग्‍लादेश की क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: ICC)

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026: एशियाई टीम बांग्‍लादेश पिछले तीन एडिशन में से हर बार ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है और 2026 में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लिटन दास फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की कप्तानी करेंगे। उनकी अगुवाई में टाइगर्स ने एक मजबूत टीम चुनी है। ज्ञात हो कि बांग्लादेश अब तक के सभी T20 वर्ल्ड कप में खेला है, लेकिन कभी भी सेमीफाइनल या उससे आगे क्वालीफाई नहीं कर पाया है।

इतिहास बदलना चाहेगी बांग्‍लादेश

दास की कप्तानी में बांग्‍लादेश 2026 में इतिहास बदलना चाहेगी। उनके पास मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद की अनुभवी जोड़ी है, जिनके नेतृत्व में संतुलित गेंदबाजी आक्रमण पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। महेदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन स्पिनरों की मददगार पिचों पर बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। बांग्लादेश टूर्नामेंट में किसी के लिए भी बड़ा खतरा खड़ी कर सकती है।

बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान पर निर्भर

वहीं, बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान पर निर्भर करेगी। उनके अलावा तंजीद हसन और परवेज हुसैन एमोन जैसे खिलाड़ी टॉप ऑर्डर को मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि बांग्लादेश को शुरू से ही चुनौती मिलेगी, क्योंकि वे इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली वाले एक मुश्किल ग्रुप में हैं, जिनमें से सिर्फ दो टीमें सुपर 8 में आगे बढ़ेंगी।

बांग्‍लादेश की टीम

लिटन कुमार दास (कप्‍तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन एमोन, मोहम्मद सैफ हसन, एमडी तौहीद हृदोय, एमडी शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, एमडी रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, एमडी मुस्तफिजुर रहमान, एमडी तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, एमडी सैफुद्दीन और एमडी शोरिफुल इस्लाम।

T20 World Cup 2026

Published on:

04 Jan 2026 01:07 pm

