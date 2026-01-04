बांग्लादेश ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया टीम का ऐलान, लिटन दास की कप्तानी में चुना मजबूत स्क्वॉड

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026: एशियाई टीम बांग्‍लादेश पिछले तीन एडिशन में से हर बार ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है और 2026 में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लिटन दास फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की कप्तानी करेंगे। उनकी अगुवाई में टाइगर्स ने एक मजबूत टीम चुनी है। ज्ञात हो कि बांग्लादेश अब तक के सभी T20 वर्ल्ड कप में खेला है, लेकिन कभी भी सेमीफाइनल या उससे आगे क्वालीफाई नहीं कर पाया है।