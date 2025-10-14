Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में आया आंसुओं का सैलाब, आखिरी ओवर मैच गंवाने के बाद फूट-फूट कर रोई टीम

Nigar Sultana Emotional Statement: महिला विश्‍व कप में साउथ अफ्रीका के हाथों बांग्लादेश को आखिरी ओवर में करीबी हार का सामना करना पड़ा है। बांग्‍लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने खुलासा किया कि मुझे लड़कियों पर गर्व और हार से दुख भी है, क्योंकि लड़कियां इस हार के बाद ड्रेसिंग रूम में फूट-फूटकर रो रही थीं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

Nigar Sultana Emotional Statement

बांग्‍लादेश की महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Nigar Sultana Emotional Statement: महिला वर्ल्ड कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस टूर्नामेंट में अभी तक कुल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं और सेमीफाइनल की रेस तेज हो गई है। सोमवार को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच भी बेहद ही कड़ा मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में तीन गेंद शेष रहते तीन विकेट से करीबी जीत दर्ज की। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने खुद खुलासा करते हुए बताया है कि मुझे लड़कियों पर गर्व और हार का दुख भी है। हमारी लड़कियां इस हार के बाद बेहद ही दुखी थीं और वे ड्रेसिंग रूम में फूट-फूटकर रो रही थीं।

ड्रेसिंग रूम में वे फूट-फूटकर रो रही थीं- निगार सुल्‍ताना

सुल्ताना ने कहा कि इस मैच हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे देख मुझे अपनी लड़कियों पर बहुत गर्व हो रहा है कि उन्होंने आखिरी तक संघर्ष किया। लेकिन, मुझे इस बात का दुख भी है कि वे ड्रेसिंग रूम में फूट-फूटकर रो रही थीं, क्‍योंकि वे अभी बहुत छोटी हैं। मैं खुश भी हूं, क्योंकि उन्होंने मैच में अपना 110 प्रतिशत दिया है। हर रन के लिए संघर्ष करने के बाद वे बहुत भावुक हो गईं। हमें विश्वास है कि हम जीत हासिल कर सकते हैं। ये हार हमारे लिए एक बड़ा सबक रहा।

'हम 10-15 रन पीछे रह गए'

उन्होंने आगे कहा कि हमने पावरप्ले में शुरुआती विकेट गंवा दिए। जबकि हमारी मेन प्‍लान पावरप्ले में कोई विकेट नहीं खोने का और बड़ी साझेदारी बनाने का था। आज हमने पिंकी को भी खिलाया, वह टीम की सीनियर खिलाड़ी हैं। मिडिल ऑर्डर में सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हालांकि इसके बावजूद हम 10-15 रन पीछे रह गए। ये सबसे बड़ा अंतर था।

'30वें ओवर के बाद मैच हमारे हाथ से फिसल गया'

सुल्ताना ने कहा कि 30वें ओवर के बाद मैच हमारे हाथ से फिसल गया। इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था। हम शुरू में 5 विकेट चटकाने में सफल रहे, लेकिन 30वें ओवर के बाद उनके हाथ में चला गया। ब्रेक के दौरान हमने सही लेंथ पर गेंदबाजी की बात की थी और गेंदबाजों ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य से बीच में कुछ ज्‍यादा रन चले गए, ऐसा होता है। ये मैच हमारे लिए शानदार अनुभव रहा। मेरी टीम बहुत ही युवा है। हमारे अभी टूर्नामेंट में तीन मैच बाकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

14 Oct 2025 11:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में आया आंसुओं का सैलाब, आखिरी ओवर मैच गंवाने के बाद फूट-फूट कर रोई टीम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

वेस्टइंडीज को हराकर फूले नहीं समां रहे शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी को खिलाने और गेंदबाजी नहीं कराने पर दिया अटपटा जवाब

Shubman Gill Statement
क्रिकेट

IND vs WI: भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्‍ट, वेस्‍टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर गौतम गंभीर को दिया खास तोहफा

IND vs WI 2nd Test Highlights
क्रिकेट

Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम आज भी दर्ज है ये नायाब रिकॉर्ड, 15 साल बाद भी नहीं तोड़ पाया कोई   

Happy Birthday Gautam Gambhir
क्रिकेट

भारत के खिलाफ ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक तगड़े झटके, दो स्‍टार खिलाड़ी हुए बाहर 

Josh Inglis and Adam Zampa ruled out
क्रिकेट

SA W vs BAN W: साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत से पॉइंट्स टेबल में भारत को बड़ा झटका, खिसककर इस नंबर पर पहुंची

Women's World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.