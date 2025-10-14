साउथ अफ्रीका से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में आया आंसुओं का सैलाब, आखिरी ओवर मैच गंवाने के बाद फूट-फूट कर रोई टीम

बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Nigar Sultana Emotional Statement: महिला वर्ल्ड कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस टूर्नामेंट में अभी तक कुल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं और सेमीफाइनल की रेस तेज हो गई है। सोमवार को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच भी बेहद ही कड़ा मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में तीन गेंद शेष रहते तीन विकेट से करीबी जीत दर्ज की। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने खुद खुलासा करते हुए बताया है कि मुझे लड़कियों पर गर्व और हार का दुख भी है। हमारी लड़कियां इस हार के बाद बेहद ही दुखी थीं और वे ड्रेसिंग रूम में फूट-फूटकर रो रही थीं।
सुल्ताना ने कहा कि इस मैच हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे देख मुझे अपनी लड़कियों पर बहुत गर्व हो रहा है कि उन्होंने आखिरी तक संघर्ष किया। लेकिन, मुझे इस बात का दुख भी है कि वे ड्रेसिंग रूम में फूट-फूटकर रो रही थीं, क्योंकि वे अभी बहुत छोटी हैं। मैं खुश भी हूं, क्योंकि उन्होंने मैच में अपना 110 प्रतिशत दिया है। हर रन के लिए संघर्ष करने के बाद वे बहुत भावुक हो गईं। हमें विश्वास है कि हम जीत हासिल कर सकते हैं। ये हार हमारे लिए एक बड़ा सबक रहा।
उन्होंने आगे कहा कि हमने पावरप्ले में शुरुआती विकेट गंवा दिए। जबकि हमारी मेन प्लान पावरप्ले में कोई विकेट नहीं खोने का और बड़ी साझेदारी बनाने का था। आज हमने पिंकी को भी खिलाया, वह टीम की सीनियर खिलाड़ी हैं। मिडिल ऑर्डर में सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हालांकि इसके बावजूद हम 10-15 रन पीछे रह गए। ये सबसे बड़ा अंतर था।
सुल्ताना ने कहा कि 30वें ओवर के बाद मैच हमारे हाथ से फिसल गया। इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था। हम शुरू में 5 विकेट चटकाने में सफल रहे, लेकिन 30वें ओवर के बाद उनके हाथ में चला गया। ब्रेक के दौरान हमने सही लेंथ पर गेंदबाजी की बात की थी और गेंदबाजों ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य से बीच में कुछ ज्यादा रन चले गए, ऐसा होता है। ये मैच हमारे लिए शानदार अनुभव रहा। मेरी टीम बहुत ही युवा है। हमारे अभी टूर्नामेंट में तीन मैच बाकी हैं।
