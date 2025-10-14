साउथ अफ्रीका से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में आया आंसुओं का सैलाब, आखिरी ओवर मैच गंवाने के बाद फूट-फूट कर रोई टीम

Nigar Sultana Emotional Statement: महिला वर्ल्ड कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस टूर्नामेंट में अभी तक कुल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं और सेमीफाइनल की रेस तेज हो गई है। सोमवार को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच भी बेहद ही कड़ा मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में तीन गेंद शेष रहते तीन विकेट से करीबी जीत दर्ज की। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने खुद खुलासा करते हुए बताया है कि मुझे लड़कियों पर गर्व और हार का दुख भी है। हमारी लड़कियां इस हार के बाद बेहद ही दुखी थीं और वे ड्रेसिंग रूम में फूट-फूटकर रो रही थीं।