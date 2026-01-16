शतकों के मामले में डेविड वॉर्नर ने विराट कोहली को पछाड़ा, लेकिन बाबर आजम से रह गए पीछे, देखें लिस्ट

Big Bash League 2025-26: बिग बैश लीग 2025-26 के 37वें मुकाबले में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच मुकाबला खेला गया, जहां कई स्टार खिलाड़ी मैदान पर उतरे। डेविड वॉर्नर, सैम बिलिंग्स, क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, बाबर आज़म और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी। इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों में शानदार शतक जड़ा, जबकि बाबर आज़म ने 47 रनों की पारी खेली। इसी मुकाबले में डेविड वॉर्नर ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वॉर्नर ने 65 गेंदों में 110 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।