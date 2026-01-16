शतकों के मामले में डेविड वॉर्नर ने विराट कोहली को पछाड़ा, लेकिन बाबर आजम से रह गए पीछे, देखें लिस्ट

डेविड वार्नर (फोटो- IANS)
Big Bash League 2025-26: बिग बैश लीग 2025-26 के 37वें मुकाबले में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच मुकाबला खेला गया, जहां कई स्टार खिलाड़ी मैदान पर उतरे। डेविड वॉर्नर, सैम बिलिंग्स, क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, बाबर आज़म और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी। इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों में शानदार शतक जड़ा, जबकि बाबर आज़म ने 47 रनों की पारी खेली। इसी मुकाबले में डेविड वॉर्नर ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वॉर्नर ने 65 गेंदों में 110 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।
आपको बता दें कि वॉर्नर इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन लीग क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए विराट कोहली के टी20 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने अब तक टी20 क्रिकेट में 9 शतक लगाए हैं, जबकि डेविड वॉर्नर ने अपना 10वां टी20 शतक पूरा किया और इस मामले में वह सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए।
वॉर्नर से आगे क्रिस गेल और बाबर आज़म हैं। क्रिस गेल के नाम 22 टी20 शतक दर्ज हैं, जबकि बाबर आज़म 11 टी20 शतक लगा चुके हैं।
अगर मैच की बात करें तो सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। टीम के लिए डेविड वॉर्नर ने नाबाद 110 रनों की पारी खेली, जबकि सिडनी सिक्सर्स की ओर से डैनियल सैम्स ने तीन विकेट चटकाए।
190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिडनी सिक्सर्स ने 18 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस दौरान बाबर आज़म ने 39 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों में 100 रन ठोक दिए। स्मिथ ने अपनी पारी में 5 चौके और 9 छक्के लगाए। इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर सिडनी सिक्सर्स ने 16 गेंद पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया।
यह सिडनी सिक्सर्स की टूर्नामेंट में पांचवीं जीत रही, जबकि सिडनी थंडर को अपनी आठवीं हार का सामना करना पड़ा और वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई।
