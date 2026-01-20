सिडनी सिक्सर्स को 99 रन पर ढेर कर फाइनल में पहुंची पर्थ स्कॉर्चर्स, बड़े मैच में बाबर से नहीं बना 1 भी रन

सिडनी सिक्सर्स (फोटो- BBL)
BBL 2025-26, Sixers vs Scorchers: बिग बैश लीग 2025-26 के पहले क्वालीफायर में पर्थ स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर फाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया है। अब सिडनी सिक्सर्स को फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंजर मुकाबला जीतना होगा, जबकि पर्थ स्कॉर्चर्स सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है और 25 जनवरी को खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। क्वालीफायर्स की की बात करें तो बाबर आज़म एक बार फिर बड़े मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 147 रन बनाए। जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 15 ओवर में ही 99 रन पर ढेर हो गई।
सिडनी सिक्सर्स के कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पर्थ स्कॉर्चर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मिचेल मार्श सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद फिन एलन और आरोन हार्डी ने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। हार्डी 17 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने, जबकि फिन एलन अर्धशतक से चूक गए और बेन ड्वार्शुइस की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 30 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे।
इसके बाद जोश इंग्लिस और कूपर कॉनॉली जल्दी-जल्दी आउट हो गए। कप्तान एश्टन टर्नर ने 21 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली, जबकि केन रिचर्डसन ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसकी बदौलत पर्थ स्कॉर्चर्स 20 ओवर में 147 रन तक पहुंचने में सफल रही। सिडनी सिक्सर्स की ओर से मिचेल स्टार्क, जैक एडवर्ड्स और बेन ड्वार्शुइस ने दो-दो विकेट चटकाए।
148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और बाबर आज़म दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद जोश फिलिपे चौथे ओवर में आउट हुए, जबकि मॉइसेस हेनरिक्स भी उसी ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। सिडनी सिक्सर्स की आधी टीम 64 रन पर आउट हो चुकी थी।
विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और पूरी टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच सकी। सिडनी सिक्सर्स की पारी 15 ओवर में 99 रन पर सिमट गई। पर्थ की ओर से बेयरेंडोर्फ ने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि डेविड पेन और कूपर कॉनॉली ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।
अब सिडनी सिक्सर्स 30 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चैलेंजर मुकाबला खेलेगी, जहां उसका सामना होबार्ट हरिकेन्स या मेलबर्न स्टार्स से होगा। वहीं पर्थ स्कॉर्चर्स का सामना चैलेंजर जीतने वाली टीम से 25 जनवरी को फाइनल में होगा, यह मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।
