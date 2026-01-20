20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सिडनी सिक्सर्स को 99 रन पर ढेर कर फाइनल में पहुंची पर्थ स्कॉर्चर्स, बड़े मैच में बाबर से नहीं बना 1 भी रन

Big Bash League 2025-26: बिग बैश लीग 2025-26 के फाइनल में पर्थ स्कोर्चर्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब चैलेंजर्स जीतने वाली टीम से उसका सामना 25 जनवरी को पर्थ स्टेडियम में होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 20, 2026

Sydney Sixers

सिडनी सिक्सर्स (फोटो- BBL)

BBL 2025-26, Sixers vs Scorchers: बिग बैश लीग 2025-26 के पहले क्वालीफायर में पर्थ स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर फाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया है। अब सिडनी सिक्सर्स को फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंजर मुकाबला जीतना होगा, जबकि पर्थ स्कॉर्चर्स सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है और 25 जनवरी को खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। क्वालीफायर्स की की बात करें तो बाबर आज़म एक बार फिर बड़े मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 147 रन बनाए। जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 15 ओवर में ही 99 रन पर ढेर हो गई।

स्कॉर्चर्स की शुरुआत रही खराब

सिडनी सिक्सर्स के कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पर्थ स्कॉर्चर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मिचेल मार्श सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद फिन एलन और आरोन हार्डी ने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। हार्डी 17 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने, जबकि फिन एलन अर्धशतक से चूक गए और बेन ड्वार्शुइस की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 30 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

इसके बाद जोश इंग्लिस और कूपर कॉनॉली जल्दी-जल्दी आउट हो गए। कप्तान एश्टन टर्नर ने 21 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली, जबकि केन रिचर्डसन ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसकी बदौलत पर्थ स्कॉर्चर्स 20 ओवर में 147 रन तक पहुंचने में सफल रही। सिडनी सिक्सर्स की ओर से मिचेल स्टार्क, जैक एडवर्ड्स और बेन ड्वार्शुइस ने दो-दो विकेट चटकाए।

148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और बाबर आज़म दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद जोश फिलिपे चौथे ओवर में आउट हुए, जबकि मॉइसेस हेनरिक्स भी उसी ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। सिडनी सिक्सर्स की आधी टीम 64 रन पर आउट हो चुकी थी।

99 रन पर ढेर हुई सिडनी सिक्सर्स

विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और पूरी टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच सकी। सिडनी सिक्सर्स की पारी 15 ओवर में 99 रन पर सिमट गई। पर्थ की ओर से बेयरेंडोर्फ ने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि डेविड पेन और कूपर कॉनॉली ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

अब सिडनी सिक्सर्स 30 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चैलेंजर मुकाबला खेलेगी, जहां उसका सामना होबार्ट हरिकेन्स या मेलबर्न स्टार्स से होगा। वहीं पर्थ स्कॉर्चर्स का सामना चैलेंजर जीतने वाली टीम से 25 जनवरी को फाइनल में होगा, यह मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

20 Jan 2026 06:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिडनी सिक्सर्स को 99 रन पर ढेर कर फाइनल में पहुंची पर्थ स्कॉर्चर्स, बड़े मैच में बाबर से नहीं बना 1 भी रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘भारत के सामने अगर ICC झुका, तो हम…’, T20 वर्ल्डकप को लेकर बांग्लादेश ने दी धमकी

ICC ultimatum to BCB
क्रिकेट

सिर्फ एक फॉर्मेट के कोच रह जाएंगे गौतम गंभीर? वनडे सीरीज में हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह

Gautam Gambhir
क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 के लिए भारत समेत इन 4 टीमों ने किया क्वालीफाई, जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया का हाल

U19 टीम इंडिया
क्रिकेट

नागपुर की पिच पर होगी छक्के चौकों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच का मिजाज

IND vs NZ 1st T20
क्रिकेट

रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ा झटका देने की तैयारी में BCCI, अब आधी से भी कम मिलेगी सैलरी

Rohit Sharma and Virat Kohli Latest News
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.