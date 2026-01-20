सिडनी सिक्सर्स को 99 रन पर ढेर कर फाइनल में पहुंची पर्थ स्कॉर्चर्स, बड़े मैच में बाबर से नहीं बना 1 भी रन

BBL 2025-26, Sixers vs Scorchers: बिग बैश लीग 2025-26 के पहले क्वालीफायर में पर्थ स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर फाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया है। अब सिडनी सिक्सर्स को फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंजर मुकाबला जीतना होगा, जबकि पर्थ स्कॉर्चर्स सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है और 25 जनवरी को खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। क्वालीफायर्स की की बात करें तो बाबर आज़म एक बार फिर बड़े मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 147 रन बनाए। जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 15 ओवर में ही 99 रन पर ढेर हो गई।