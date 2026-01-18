U19 विश्व कप मैच में भारतीय कप्तान से नो हैंडशेक विवाद पर बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी, तनाव बढ़ता देख दिया ये बयान

बांग्‍लादेश में हिंदुओं की हत्‍याओं के चलते विरोध को देखते हुए मु‍स्‍तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने बाद शुरू हुआ विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्‍ड कप के मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराने पर अड़ा हुआ है, जिसकी तल्‍खी U19 विश्व कप 2026 मैच के दौरान भी देखने को मिली है। शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान तब विवाद शुरू हो गया, जब दोनों कप्तानों ने टॉस के समय पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया।