U19 विश्व कप मैच में भारतीय कप्तान से नो हैंडशेक विवाद पर बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी, तनाव बढ़ता देख दिया ये बयान

BCB on no handshake incident: U19 विश्व कप मैच में भारतीय कप्तान से हाथ नहीं मिलाने के विवाद पर बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी चुप्‍पी तोड़ी है। बीसीबी का कहना है कि ये घटना अनजाने में हुई है।

image

Jan 18, 2026

BCB on no handshake incident

U19 वर्ल्‍ड कप में टॉस करते भारत और बांग्‍लादेश के कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCBtigers)

बांग्‍लादेश में हिंदुओं की हत्‍याओं के चलते विरोध को देखते हुए मु‍स्‍तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने बाद शुरू हुआ विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्‍ड कप के मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराने पर अड़ा हुआ है, जिसकी तल्‍खी U19 विश्व कप 2026 मैच के दौरान भी देखने को मिली है। शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान तब विवाद शुरू हो गया, जब दोनों कप्तानों ने टॉस के समय पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया।

सोशल मीडिया पर छाया मुद्दा

दरअसल, भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के उप-कप्तान जवाद अबरार नियमित कप्तान अजीजुल हकीम की जगह टॉस के लिए आए थे। उन्‍होंने पारंपरिक अभिवादन के बगैर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिससे दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच अटकलें लगने लगीं। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छा गया, जिसके बाद बीसीबी को अपनी सफाई देनी पड़ी।

बीसीबी ने अंडर 19 विश्व कप 2026 बांग्लादेश और भारत के बीच टॉस के दौरान हुई इस घटना पर कहा कि यह पूरी तरह से अनजाने में ध्यान भटकने के कारण हुआ था। उसने कहा कि बीमारी के कारण नियमित कप्तान टॉस में शामिल नहीं हो सके, और उप-कप्तान जवाद अबरार ने इस अवसर पर टीम का प्रतिनिधित्व किया।

'पूरी तरह से अनजाने में हुआ'

बीसीबी यह स्पष्ट करना चाहता है कि विपक्षी टीम के प्रति असभ्यता या अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था। बोर्ड ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है, क्योंकि क्रिकेट की भावना को बनाए रखना और विरोधियों का सम्मान करना किसी भी स्तर पर बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मौलिक शर्त है और टीम प्रबंधन को तुरंत तदनुसार सलाह दी गई है।

खिलाड़ियों को भी विपक्षी टीमों के साथ सभी बातचीत में खेल भावना, सौहार्द और आपसी सम्मान के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपनी ज़िम्मेदारी की याद दिलाई गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह क्रिकेट के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

बता दें कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पिछले साल सीनियर पुरुष T20 एशिया कप के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने तीनों मैचों में टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया था। यह ताज़ा घटना बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हुई है। जब बांग्‍लादेश T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में खेलने से बच रहा है।

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 विश्व कप मैच में भारतीय कप्तान से नो हैंडशेक विवाद पर बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी, तनाव बढ़ता देख दिया ये बयान

