BCB issues show cause to director Nazmul Islam: बांग्लादेश क्रिकेटरों की सभी फार्मेट से बहिष्‍कार की धमकी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) नींद से जाग गया है। बीसीबी ने गुरुवार को अपने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को नेशनल क्रिकेटर्स पर विवादित टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, नोआखली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच बीपीएल मैच का टॉस देरी से हुआ, क्योंकि दोनों टीमें वेन्यू पर नहीं पहुंची थीं। यह देरी खिलाड़ियों के कड़े रुख के बाद हुई, जिन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक नजमुल बोर्ड से इस्तीफा नहीं देते, वे सभी क्रिकेट का बहिष्‍कार करेंगे।