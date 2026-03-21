IPL के बाद भारत इस देश से खेलेगा टी20 सीरीज, BCCI ने किया शेड्यूल का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं डेब्यू

India vs Ireland T20I series Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के बाद भारत बनाम आयरलैंड टी20 इंटरनेशन सीरीज का शेड्यूल घोषित कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने वाली पहली टीम बनने के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच खेलेगी। बोर्ड ने शुक्रवार को मैचों की तारीख के साथ समय और वेन्‍यू कन्फर्म किया है। भारतीय फैंस की बड़ी संख्या को देखते हुए दोनों मैच भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे।