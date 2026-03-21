एशिया कप की तर्ज पर यूरो नेशंस कप की तैयारी, 2027 से हो सकता है आगाज

2025 का एशिया कप बहुत सफल रहा था। कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान तीन बार एक-दूसरे के खिलाफ खेले और दुनिया भर के लाखों क्रिकेट फैंस ने इन मैचों का लुत्फ उठाया। साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए छोटे से टकराव ने इस इवेंट में और भी रोमांच भर दिया था, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान कई विवाद भी सामने आए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 एशिया कप ने क्रिकेट आयरलैंड को अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ ऐसा ही करने के लिए काफी प्रेरित किया होगा।