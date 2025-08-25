ड्रीम11 के साथ नाता खत्म होने के बाद BCCI सचिव का बड़ा बयान, कहा – आगे ऐसी किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ेंगे

Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

ड्रीम11 के साथ नाता खत्म होने के बाद BCCI सचिव का बड़ा बयान, कहा – आगे ऐसी किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ेंगे

देवजीत सैकिया ने कहा, "नए कानून के तहत, बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या किसी अन्य समान गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अब ड्रीम11 के साथ करार जारी रख पाएगा। हम इस समय विकल्प पर विचार कर रहे हैं। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वह ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे।'

भारत

Siddharth Rai

Aug 25, 2025

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ड्रीम11 के साथ नाता खत्म होने की पुष्टि की (Photo - BCCI)

ऑनलाइन गेमिंग एप ड्रीम 11 ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में हटने का बड़ा फैसला लिया है। इसकी पुष्टि सोमवार को बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने की है। अब बीसीसीआई नए लीड स्पॉन्सर की तलाश पर विचार-विमर्श कर रहा है।

देवजीत सैकिया ने कहा, "नए कानून के तहत, बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या किसी अन्य समान गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अब ड्रीम11 के साथ करार जारी रख पाएगा। हम इस समय विकल्प पर विचार कर रहे हैं। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वह ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे।'

9 सितंबर से यूएई में पुरुष टी20 एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अब बहुत ही कम समय बचा है। यह पूछे जाने पर कि क्या बीसीसीआई भारतीय टीम के स्पॉन्सर के लिए जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा, सैकिया ने कहा, "हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है, लेकिन हमें अब एक विकल्प तलाशना होगा। ड्रीम11 के जाने से स्पॉन्सरशिप स्लॉट खाली हो जाएगा। इसलिए, हमें एक विकल्प की तलाश है। हमें इसके लिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा, इस पर हम अभी विचार-विमर्श कर रहे हैं। नए कानून के तहत, ड्रीम11 अब हमारे साथ नहीं रहेगा।"

जुलाई 2023 में ड्रीम11 ने एडटेक कंपनी बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में तीन साल का करार किया था। यह करार 358 करोड़ रुपये में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ड्रीम11 की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। वीवो के हटने के बाद साल 2020 में यह लीड स्पॉन्सर था।

पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) विधेयक 2025 पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद, ड्रीम11 ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पैसे आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया है।

Published on:

25 Aug 2025 12:58 pm

ड्रीम11 के साथ नाता खत्म होने के बाद BCCI सचिव का बड़ा बयान, कहा – आगे ऐसी किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ेंगे

