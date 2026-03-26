रोहित – कोहली फैंस के लिए खुशखबरी, मई 2027 तक भारतीय टीम खेलेगी इतने वनडे मैच, देखें शेड्यूल

दिलचस्प बात यह है कि मई 2027 तक टीम 20 वनडे मुकाबले खेलेगी। इसका मतलब है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप से पहले 20 घरेलू मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। सितंबर से अक्टूबर के बीच वेस्टइंडीज की टीम भारत में तीन वनडे मुकाबले खेलेगी। ये मुकाबले 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाने हैं। त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ इस सीरीज की मेजबानी करेंगे। इसके बाद दोनों देश 6-17 अक्टूबर के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।