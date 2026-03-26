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रोहित – कोहली फैंस के लिए खुशखबरी, मई 2027 तक भारतीय टीम खेलेगी इतने वनडे मैच, देखें शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम मई 2027 तक घर पर 20 वनडे मुकाबले खेलेगी। इसका मतलब है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप से पहले 20 घरेलू मैच खेलते हुए दिखाई देंगे।

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भारत

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Siddharth Rai

Mar 26, 2026

Big Prediction for ODI World Cup 2027

विराट कोहली और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Indian cricket team, BCCI Fixtures Home Season 2026-27: 2026-27: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 सीजन के लिए भारतीय सीनियर पुरुष टीम के अंतरराष्ट्रीय घरेलू मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत श्रीलंका, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें भारत का दौरा करेंगी। 2026-27 सीजन के दौरान 22 इंटरनेशनल मैच भारत के 17 शहरों में खेले जाने हैं।

कोहली और रोहित फैंस के लिए अच्छी खबर

दिलचस्प बात यह है कि मई 2027 तक टीम 20 वनडे मुकाबले खेलेगी। इसका मतलब है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप से पहले 20 घरेलू मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। सितंबर से अक्टूबर के बीच वेस्टइंडीज की टीम भारत में तीन वनडे मुकाबले खेलेगी। ये मुकाबले 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाने हैं। त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ इस सीरीज की मेजबानी करेंगे। इसके बाद दोनों देश 6-17 अक्टूबर के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज

27 सितंबर: पहला वनडे मैच (त्रिवेंद्रम)
30 सितंबर: दूसरा वनडे मैच (गुवाहाटी)
3 अक्टूबर: तीसरा वनडे मैच (न्यू चंडीगढ़)

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज

6 अक्टूबर: पहला टी20 मैच (लखनऊ)
9 अक्टूबर: दूसरा टी20 मैच (रांची)
11 अक्टूबर: तीसरा टी20 मैच (इंदौर)
14 अक्टूबर: चौथा टी20 मैच (हैदराबाद)
17 अक्टूबर: पांचवां टी20 मैच (बेंगलुरु)

दिसंबर में श्रीलंकाई टीम भारत दौरे पर तीन वनडे और इतने ही मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी। बेंगलुरु करीब 2 साल के बाद अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करेगा। इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अक्टूबर 2024 में भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जो एक टेस्ट मैच था।

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज

13 दिसंबर: पहला वनडे मैच (दिल्ली)
16 दिसंबर: दूसरा वनडे मैच (बेंगलुरु)
19 दिसंबर: तीसरा वनडे मैच (अहमदाबाद)

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज

22 दिसंबर: पहला टी20 मैच (राजकोट)
24 दिसंबर: दूसरा टी20 मैच (कटक)
27 दिसंबर: तीसरा टी20 मैच (पुणे)

नए साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे की टीम भारत का दौरा करेगी। 3-9 जनवरी के बीच कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे।

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज

3 जनवरी: पहला वनडे मैच (कोलकाता)
6 जनवरी: दूसरा वनडे मैच (हैदराबाद)
9 जनवरी: तीसरा वनडे मैच (मुंबई)

जनवरी-मार्च के बीच में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें बहुप्रतीक्षित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगी। नागपुर में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद चेन्नई दूसरे मैच का आयोजन करेगा। गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पहली बार बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा, जहां सीरीज का तीसरा मैच होगा। चौथा मैच रांची में होगा। सीरीज का अंतिम मैच अहमादाबाद की मेजबानी में होगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज

21-25 जनवरी: पहला टेस्ट (नागपुर)
29 जनवरी-2 फरवरी: दूसरा टेस्ट (चेन्नई)
11-15 फरवरी: तीसरा टेस्ट (गुवाहाटी)
19-23 फरवरी: चौथा टेस्ट (रांची)
27 फरवरी-3 मार्च: पांचवां टेस्ट (अहमदाबाद)

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Published on:

26 Mar 2026 05:01 pm

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