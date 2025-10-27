आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर को लेकर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई ये बड़ी बात

बयान में कहा गया, "स्कैन से उनकी स्प्लीन में लैसरेशन इंजरी का पता चला है। अय्यर का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करेंगे।" मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 वर्षीय खिलाड़ी को इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण के फैसले का खतरा था। ऐसे में अय्यर को 2-7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है।