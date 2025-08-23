Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट किए कई बड़े बदलाव, दलीप ट्रॉफी से होने जा रहे लागू 

BCCI Change in Domestic Cricket Format: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मट में महत्‍वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंटों में प्लेट ग्रुप सिस्टम का प्रावधान किया गया है। ये बदलाव 28 अगस्त से शुरू होने जा रहे दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से लागू हो जाएंगे।

भारत

lokesh verma

Aug 23, 2025

BCCI Change in Domestic Cricket Format
2023 की दलीप ट्रॉफी विजेता टीम साउथ जोन। (फोटो सोर्स: IANS)

BCCI Change in Domestic Cricket Format: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट में कई बड़े बदलाव किए है। इन बदलावों पर फैसला 22 अगस्त को हुई एक बैठक में लिया गया है। अब डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंटों में प्लेट ग्रुप सिस्टम का प्रावधान किया गया है। नए घरेलू क्रिकेट सत्र में ये बदलाव नजर आएंगे। इसकी शुरुआत दलीप ट्रॉफी 2025 से होने जा रही है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से होगी। बताया जा रहा कि ये अहम बदलाव नई और अच्‍छी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए किए गए हैं। आइये आपको भी बताते है कि बोर्ड ने क्‍या-क्‍या बदलाव किए हैं?

अब सभी टूर्नामेंटों में टीमें 4 एलीट और 1 प्लेट ग्रुप में खेलेंगी

घरेलू क्रिकेट में किए गए बदलावों में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि अब सभी टूर्नामेंटों में टीमें 4 एलीट और 1 प्लेट ग्रुप में खेलेंगी। नीचे की 6 टीमों के लिए प्लेट ग्रुप होगा। जबकि इससे पहले हर सीजन में प्लेट ग्रुप से 2 टीम ऊपर जाती थी और 2 टीम नीचे से आती थीं। अब 1 टीम प्रमोट या रिलिगेट होती नजर आएगी।

बीसीसीआई ने किए ये बदलाव

- प्लेट ग्रुप सिस्टम के तहत अब वनडे और टी20 की पिछले सीजन की सबसे निचले पायदान की 6 टीमों को प्लेट ग्रुप में जगह दी जाएगी।
- दलीप ट्रॉफी के साथ सीनियर महिला चैलेंजर टूर्नामेंट में छह जोन की टीमों के आधार पर प्‍लेयर्स का चयन किया जाएगा।
- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ सीनियर महिला टी20 में अब तक नॉकआउट मैच होते थे, लेकिन अब आगे सुपर लीग स्टेज मैच भी खेले जाएंगे।
- अब विजय हजारे ट्रॉफी, पुरुष अंडर-23 स्टेट ट्रॉफी और सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में 4 एलीट ग्रुप के साथ 1 प्लेट ग्रुप भी होगा। जबकि जूनियर और महिला टूर्नामेंटों में 5 एलीट के साथ 1 प्लेट ग्रुप होगा।

बदलावों से होगा ये फायदा

भारतीय घरेलू क्रिकेट नए सीजन 2025-26 का आगाज 28 अगस्त से दलीप ट्रॉफी के साथ होने जा रहा है। नया घरेलू सीजन 3 अप्रैल 2026 को सीनियर महिला अंतर-क्षेत्रीय बहुदिवसीय ट्रॉफी तक चलेगा। बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में बदलाव कर इसे और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता है, ताकि टीमों के प्रदर्शन में निखार के साथ ज्‍यादा अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

23 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट किए कई बड़े बदलाव, दलीप ट्रॉफी से होने जा रहे लागू 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.