BCCI ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट किए कई बड़े बदलाव, दलीप ट्रॉफी से होने जा रहे लागू 

- प्लेट ग्रुप सिस्टम के तहत अब वनडे और टी20 की पिछले सीजन की सबसे निचले पायदान की 6 टीमों को प्लेट ग्रुप में जगह दी जाएगी।

- दलीप ट्रॉफी के साथ सीनियर महिला चैलेंजर टूर्नामेंट में छह जोन की टीमों के आधार पर प्‍लेयर्स का चयन किया जाएगा।

- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ सीनियर महिला टी20 में अब तक नॉकआउट मैच होते थे, लेकिन अब आगे सुपर लीग स्टेज मैच भी खेले जाएंगे।

- अब विजय हजारे ट्रॉफी, पुरुष अंडर-23 स्टेट ट्रॉफी और सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में 4 एलीट ग्रुप के साथ 1 प्लेट ग्रुप भी होगा। जबकि जूनियर और महिला टूर्नामेंटों में 5 एलीट के साथ 1 प्लेट ग्रुप होगा।