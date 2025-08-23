BCCI ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट किए कई बड़े बदलाव, दलीप ट्रॉफी से होने जा रहे लागू 

BCCI Change in Domestic Cricket Format: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट में कई बड़े बदलाव किए है। इन बदलावों पर फैसला 22 अगस्त को हुई एक बैठक में लिया गया है। अब डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंटों में प्लेट ग्रुप सिस्टम का प्रावधान किया गया है। नए घरेलू क्रिकेट सत्र में ये बदलाव नजर आएंगे। इसकी शुरुआत दलीप ट्रॉफी 2025 से होने जा रही है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से होगी। बताया जा रहा कि ये अहम बदलाव नई और अच्छी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए किए गए हैं। आइये आपको भी बताते है कि बोर्ड ने क्या-क्या बदलाव किए हैं?
घरेलू क्रिकेट में किए गए बदलावों में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि अब सभी टूर्नामेंटों में टीमें 4 एलीट और 1 प्लेट ग्रुप में खेलेंगी। नीचे की 6 टीमों के लिए प्लेट ग्रुप होगा। जबकि इससे पहले हर सीजन में प्लेट ग्रुप से 2 टीम ऊपर जाती थी और 2 टीम नीचे से आती थीं। अब 1 टीम प्रमोट या रिलिगेट होती नजर आएगी।
- प्लेट ग्रुप सिस्टम के तहत अब वनडे और टी20 की पिछले सीजन की सबसे निचले पायदान की 6 टीमों को प्लेट ग्रुप में जगह दी जाएगी।
- दलीप ट्रॉफी के साथ सीनियर महिला चैलेंजर टूर्नामेंट में छह जोन की टीमों के आधार पर प्लेयर्स का चयन किया जाएगा।
- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ सीनियर महिला टी20 में अब तक नॉकआउट मैच होते थे, लेकिन अब आगे सुपर लीग स्टेज मैच भी खेले जाएंगे।
- अब विजय हजारे ट्रॉफी, पुरुष अंडर-23 स्टेट ट्रॉफी और सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में 4 एलीट ग्रुप के साथ 1 प्लेट ग्रुप भी होगा। जबकि जूनियर और महिला टूर्नामेंटों में 5 एलीट के साथ 1 प्लेट ग्रुप होगा।
भारतीय घरेलू क्रिकेट नए सीजन 2025-26 का आगाज 28 अगस्त से दलीप ट्रॉफी के साथ होने जा रहा है। नया घरेलू सीजन 3 अप्रैल 2026 को सीनियर महिला अंतर-क्षेत्रीय बहुदिवसीय ट्रॉफी तक चलेगा। बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में बदलाव कर इसे और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता है, ताकि टीमों के प्रदर्शन में निखार के साथ ज्यादा अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकें।