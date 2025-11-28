गौतम गंभीर के बयान से BCCI नाराज़, टी20 वर्ल्ड कप हारे तो हेड कोच के पद से हो जाएगी छुट्टी

बोर्ड की नाराज़गी की वजह गंभीर का कोलकाता पिच का खुलकर समर्थन करना है। ईडन गार्डन्स की काली मिट्टी वाली पिच की आलोचना तब तेज हो गई थी, जब भारत चौथी पारी में 93 पर ढेर होकर 30 रन से मैच हार गया। कोलकाता की टर्न लेती पिच दोनों टीमों की बल्लेबाज़ी की परीक्षा ले रही थी, लेकिन भारत की तकनीकी कमजोरियां अधिक उजागर हो गईं। इतिहास में पहली बार भारत में कोई ऐसा टेस्ट मैच हुआ जिसकी सभी 4 पारियों में कोई भी टीम 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इतना ही नहीं चौथी पारी में भारतीय टीम 124 रन के लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाई।