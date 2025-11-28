Hotstar और Jio के विलय से ICC के रेवेन्यू में आई गिरावट, भारत समेत इन क्रिकेट बोर्डों को दी फंड कटने की चेतावनी

दुनिया भर में क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि बम्पर कमाई का साधन भी है। बीसीसीआई से लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के सभी बड़े क्रिकेट बोर्ड मीडिया राइट्स से जमकर कमाई करते हैं। लेकिन अब इसपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को 2028 में मीडिया राइट्स के रिन्यूअल से होने वाली कमाई में भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में डच क्रिकेट बोर्ड (KNCB) के वित्तीय दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि ICC ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी है कि अगले मीडिया राइट्स चक्र के साथ राजस्व में 30% तक की कमी आ सकती है।