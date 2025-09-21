Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

BCCI के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, राजीव शुक्ला ने जारी की लिस्ट

45 वर्षीय मिथुन मन्हास दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने बतौर कोच भी भूमिका निभाई। अगर मन्हास को अध्यक्ष चुना जाता है, तो सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद अध्यक्ष पद संभालने वाले वह तीसरे पूर्व क्रिकेटर बन जाएंगे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2025

BCCI President Salary
BCCI President Salary(Image-BCCI Official Page)

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को बोर्ड के शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवारों के नए पैनल की घोषणा की। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। मिथुन मन्हास के साथ, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रघुराम भट्ट ने कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वाले अन्य सदस्यों में प्रभतेज भाटिया (संयुक्त सचिव), अरुण सिंह धूमल (आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष) और जयदेव शाह (शीर्ष परिषद के सदस्य) शामिल हैं।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "उम्मीदवारों का पैनल तैयार है, जिसमें मिथुन मन्हास अध्यक्ष होंगे। मैं उपाध्यक्ष, देवजीत सैकिया सचिव, प्रभतेज सिंह भाटिया संयुक्त सचिव और रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष होंगे। शीर्ष निकाय गवर्निंग काउंसिल के लिए तय नामों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए हैं। अगले कार्यकाल के लिए एक नई संस्था का गठन किया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं।" जब राजीव शुक्ला से पूछा गया कि आईपीएल के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो उन्होंने बताया कि अरुण धूमल अपनी भूमिका में बने रहेंगे।

डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका अभी भी फाइनल में बना सकती है जगह, एक नहीं बचे हैं 2 रास्ते
क्रिकेट
SL vs BAN

अरुण धूमल बने रहेंगे IPL चेयरमैन

45 वर्षीय मिथुन मन्हास दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने बतौर कोच भी भूमिका निभाई। अगर मन्हास को अध्यक्ष चुना जाता है, तो सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद अध्यक्ष पद संभालने वाले वह तीसरे पूर्व क्रिकेटर बन जाएंगे। अगस्त 2025 में रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ा था। ऐसे में शुक्ला अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। इस बीच बीसीसीआई ने एक नई समिति गठित करने के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) की ओर से नामित मन्हास, शनिवार को बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे।

चुनाव प्रक्रिया 21 सितंबर को नामांकन दाखिल करने के साथ शुरू हुई, जिसके बाद 23 सितंबर को उम्मीदवारों की जांच और अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर 28 सितंबर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान मतदान कराया जाएगा। नए पैनल को लेकर औपचारिक घोषणा 28 सितंबर को होने वाली बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद की जाएगी।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

21 Sept 2025 04:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, राजीव शुक्ला ने जारी की लिस्ट

