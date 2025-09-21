BCCI के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, राजीव शुक्ला ने जारी की लिस्ट

45 वर्षीय मिथुन मन्हास दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने बतौर कोच भी भूमिका निभाई। अगर मन्हास को अध्यक्ष चुना जाता है, तो सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद अध्यक्ष पद संभालने वाले वह तीसरे पूर्व क्रिकेटर बन जाएंगे। अगस्त 2025 में रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ा था। ऐसे में शुक्ला अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। इस बीच बीसीसीआई ने एक नई समिति गठित करने के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) की ओर से नामित मन्हास, शनिवार को बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे।