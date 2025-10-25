ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ पर BCCI का आया रिएक्शन, देवजीत सैकिया ने किया ये वादा

उन्होंने कहा, "हमें इस बात की भी खुशी है कि पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। मुझे उम्मीद है कि पकड़े गए अपराधी को सजा देने के लिए कानून अपना काम करेगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान सभी मेहमान टीमों के लिए पहले से ही एक सुरक्षा घेरा मौजूद है, लेकिन हम इसे और बेहतर बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हमें उम्मीद है कि विश्व कप के बाकी मैच भी सुचारू रूप से चलेंगे।"