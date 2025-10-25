Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ पर BCCI का आया रिएक्शन, देवजीत सैकिया ने किया ये वादा

दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर होटल से पैदल कैफे की ओर जा रही थीं। इस बीच एक बाइक सवार युवक ने उनके छेड़छाड़ की। इसके तुरंत बाद महिला खिलाड़ियों ने तुरंत एसओएस नोटिफिकेशन भेजा और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 25, 2025

BCCI President Salary

बीसीसीआई लोगो (Image-BCCI Official Page)

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मेहमान टीमों के लिए सुरक्षा घेरे को अधिक मजबूत और बेहतर बनाने का वादा भी किया है। घटना के वक्त दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर होटल से पैदल कैफे की ओर जा रही थीं। इस बीच एक बाइक सवार युवक ने उनके छेड़छाड़ की। इसके तुरंत बाद महिला खिलाड़ियों ने तुरंत एसओएस नोटिफिकेशन भेजा और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

इस मामले पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी ने भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि भारत एक मेहमाननवाज देश है। देश के किसी भी मेहमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए, हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए बेहद खेद है।"

उन्होंने कहा, "हमें इस बात की भी खुशी है कि पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। मुझे उम्मीद है कि पकड़े गए अपराधी को सजा देने के लिए कानून अपना काम करेगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान सभी मेहमान टीमों के लिए पहले से ही एक सुरक्षा घेरा मौजूद है, लेकिन हम इसे और बेहतर बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हमें उम्मीद है कि विश्व कप के बाकी मैच भी सुचारू रूप से चलेंगे।"

आरोपी की बाइक भी जब्त

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने खिलाड़ियों के बयान दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और धारा 78 के तहत FIR दर्ज की है। आरोपी स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत है। उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

25 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ पर BCCI का आया रिएक्शन, देवजीत सैकिया ने किया ये वादा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सिडनी में नहीं टूटी रोहित-विराट की साझेदारी, 11 ओवर पहले टीम इंडिया ने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को रौंदा

Rohit Sharma and Virat Kohli Sydney ODI 2025
क्रिकेट

Rohit Sharma 100: रोहित शर्मा ने 50वां शतक जड़ रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में बना डाले ये रिकॉर्ड्स

Rohit Sharma
क्रिकेट

विराट के सिंगल दौड़ते ही नारों से गूंज गया सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, मुस्कुरा कर दिग्गज ने किया अभिवादन

Virat Kohli Rohit Sharma
क्रिकेट

मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ सरेआम छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीके से छुआ

icc womens world cup 2025 man molests Australian women cricketers
क्रिकेट

पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटरों के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

PCB
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.