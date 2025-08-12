14 साल के वैभव सूर्यवंशी को अचानक BCCI ने फोन कर बुलाया, क्या होने वाली टीम इंडिया में एंट्री? जानें पूरा मामला  

BCCI called Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2025 से चमके वैभव सूर्यवंशी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में जबरदस्‍त बल्‍लेबाजी प्रदर्शन चर्चा में आए वैभव ने भारत के हालिया अंडर-19 इंग्लैंड दौरे पर सभी फॉर्मेट में अपनी शानदार फॉर्म नजारा पेश किया है। स्वदेश वापसी के बाद उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ एक स्‍पेशल ट्रेनिंग सेशन में हिस्‍सा लिया। जिसके बाद उन्हें बीसीसीआई से एक कॉल आया और वह 10 अगस्त को सीधे बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) पहुंच गए। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्‍या वैभव की भारतीय सीनियर टीम में एंट्री होने वाली है? आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर माजरा क्‍या है?