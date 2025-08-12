14 साल के वैभव सूर्यवंशी को अचानक BCCI ने फोन कर बुलाया, क्या होने वाली टीम इंडिया में एंट्री? जानें पूरा मामला  

BCCI called Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2025 से चमके वैभव सूर्यवंशी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में जबरदस्त बल्लेबाजी प्रदर्शन चर्चा में आए वैभव ने भारत के हालिया अंडर-19 इंग्लैंड दौरे पर सभी फॉर्मेट में अपनी शानदार फॉर्म नजारा पेश किया है। स्वदेश वापसी के बाद उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। जिसके बाद उन्हें बीसीसीआई से एक कॉल आया और वह 10 अगस्त को सीधे बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) पहुंच गए। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वैभव की भारतीय सीनियर टीम में एंट्री होने वाली है? आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है?
दरअसल, माईखेल की एक रिपोर्ट बताया गया है कि वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी अभ्यास और मैचों के दौरान विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने की जानकारी दी जाएगी। वैभव के बचपन के कोच मनीष ओझा ने बताया कि बीसीसीआई पहले से ही इस युवा खिलाड़ी को संन्यास लेने वाले वरिष्ठ क्रिकेटरों की कमी को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है और यह प्रशिक्षण केवल आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से कहीं आगे तक के लिए है।
उन्होंने बताया कि बीसीसीआई आगे की सोच के साथ काम कर रहा है। सीनियर खिलाड़ी संन्यास ले रहे हैं और उनकी जगह युवाओं के अगले बैच को तैयार होना होगा। वैभव की ये ट्रेनिंग उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम एक-एक करके युवा खिलाड़ियों को चुनते हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करते हैं। ज्ञात हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में उनकी जगह भरने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है।
वैभव सूर्यवंश बेंगलुरु में करीब एक हफ्ते तक ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद उन्हें अगले मैच के लिए भारत के अंडर-19 कैंप में शामिल होना है। उन्होंने कहा कि उसमें पहली गेंद से ही आक्रामक होने की क्षमता है, जो टी20 और वनडे के लिए सकारात्मक बात है। वह आईपीएल और अंडर-19 के साथ विजय हजारे ट्रॉफी में इसका नजारा पेश कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य उसकी लंबे फॉर्मेट में निरंतरता को बढ़ाना है। अगर वह 10 पारियां खेलता है तो 7-8 पारियां प्रभावशाली होनी चाहिए।