IND vs NZ: ऋषभ पंत की चोट के बाद भारत को एक और झटका! वाशिंगटन सुंदर की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट

Washington Sundar Injury: ऋषभ पंत के वनडे सीरीज से बाहर होने के 24 घंटे बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी दो मैचों के लिए वाशिंगटन सुंदर की उपलब्धता पर भी सवालिया निशान लग गया है। सुंदर को पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हुआ और अब वह सीरीज के बाकी बचे दो मैचों से बाहर हो सकते हैं। सुंदर T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में भी शामिल हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्‍हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षित राणा ने उनकी चोट की प्रकृति की पुष्टि की। राणा ने बताया कि वाशिंगटन को साइड स्ट्रेन है। उन्हें बल्लेबाज़ी करते समय दर्द हो रहा था।