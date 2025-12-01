Virat Kohli and Rohit Sharma future: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बुधवार 3 दिसंबर को रायपुर में पुरुष टीम मैनेजमेंट के साथ एक जरूरी बैठक करने जा रहा है। इस मिटिंग का मकसद सभी फॉर्मेट में रोडमैप को फिर से बनाना और कम्युनिकेशन और सेलेक्शन में उभरती कमियों को दूर करना है। यह मीटिंग मैच के दिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे से पहले होगी। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्‍य को लेकर भी फैसला हो सकता है। क्‍योंकि जब से दोनों टी20 और टेस्ट क्रिकेट से दूर हुए, तब से इनके बातचीत कम होने की अफवाहें तेज होती जा रही हैं।