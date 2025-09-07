Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI Elections: इस तारीख को होगा नए अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए चुनाव, बोर्ड ने बुलाई वार्षिक आम बैठक

बीसीसीआई चुनावों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ए.के. जोति द्वारा शनिवार शाम जारी एक अधिसूचना के माध्यम से ये जानकारी दी गई।

भारत

Siddharth Rai

Sep 07, 2025

BCCI Logo
BCCI ने वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर को निर्धारित की है (Photo Credit - IANS)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी बहुप्रतीक्षित वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर को निर्धारित की है। आम सभा की बैठक सुबह 11:30 बजे मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी, जिसका महत्वपूर्ण एजेंडा चुनाव कराना है।
सचिव देवजीत सैकिया द्वारा राज्य संघों को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव होंगे।

बीसीसीआई की शीर्ष परिषद और इंडियन प्रीमियर लीग तथा महिला प्रीमियर लीग (WPL) की संचालन परिषदों का गठन भी एजीएम के एजेंडे में है। बीसीसीआई अपनी शीर्ष परिषद में बोर्ड की आम सभा के एक प्रतिनिधि और भारतीय क्रिकेटर संघ के दो प्रतिनिधियों को शामिल करेगा।

इन नियमित मुद्दों के अलावा, वार्षिक आम बैठक का मुख्य उद्देश्य पदाधिकारियों का एक नया समूह बनाना होगा जो अगले तीन वर्षों तक या आगामी खेल विधेयक के वर्तमान संविधान का स्थान लेने तक भारतीय क्रिकेट का संचालन करेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि छह महीने में खेल विधेयक लागू होने के बाद बीसीसीआई नए चुनाव कराएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित लोढ़ा समिति द्वारा अनुशंसित संविधान का पालन करने का निर्णय लिया है।

बीसीसीआई चुनावों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ए.के. जोति द्वारा शनिवार शाम जारी एक अधिसूचना के माध्यम से ये जानकारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया शनिवार को राज्य संघों के सदस्यों से अपने प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू हुई।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, रात 8:00 बजे है, जिसके बाद 13 सितंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी। यदि कोई आपत्ति हो, तो 14 और 15 सितंबर को दर्ज की जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 19 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इन पदों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे, जिनकी जांच 22 सितंबर को होगी। उसी दिन शाम को 4 बजे वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।

उम्मीदवार 23 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान और परिणामों की घोषणा 28 सितंबर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दिन होगी।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी 19 जुलाई को 70 वर्ष के हो गए। इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बीसीसीआई के नियम के मुताबिक 70 साल से अधिक का व्यक्ति किसी शीर्ष पद पर नहीं रह सकता है। बिन्नी के इस्तीफे के बाद राजीव शुक्ला बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। शुक्ला 2020 के अंत से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 07:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI Elections: इस तारीख को होगा नए अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए चुनाव, बोर्ड ने बुलाई वार्षिक आम बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट