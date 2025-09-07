BCCI Elections: इस तारीख को होगा नए अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए चुनाव, बोर्ड ने बुलाई वार्षिक आम बैठक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी बहुप्रतीक्षित वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर को निर्धारित की है। आम सभा की बैठक सुबह 11:30 बजे मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी, जिसका महत्वपूर्ण एजेंडा चुनाव कराना है।
सचिव देवजीत सैकिया द्वारा राज्य संघों को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव होंगे।
बीसीसीआई की शीर्ष परिषद और इंडियन प्रीमियर लीग तथा महिला प्रीमियर लीग (WPL) की संचालन परिषदों का गठन भी एजीएम के एजेंडे में है। बीसीसीआई अपनी शीर्ष परिषद में बोर्ड की आम सभा के एक प्रतिनिधि और भारतीय क्रिकेटर संघ के दो प्रतिनिधियों को शामिल करेगा।
इन नियमित मुद्दों के अलावा, वार्षिक आम बैठक का मुख्य उद्देश्य पदाधिकारियों का एक नया समूह बनाना होगा जो अगले तीन वर्षों तक या आगामी खेल विधेयक के वर्तमान संविधान का स्थान लेने तक भारतीय क्रिकेट का संचालन करेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि छह महीने में खेल विधेयक लागू होने के बाद बीसीसीआई नए चुनाव कराएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित लोढ़ा समिति द्वारा अनुशंसित संविधान का पालन करने का निर्णय लिया है।
बीसीसीआई चुनावों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ए.के. जोति द्वारा शनिवार शाम जारी एक अधिसूचना के माध्यम से ये जानकारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया शनिवार को राज्य संघों के सदस्यों से अपने प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू हुई।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, रात 8:00 बजे है, जिसके बाद 13 सितंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी। यदि कोई आपत्ति हो, तो 14 और 15 सितंबर को दर्ज की जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 19 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इन पदों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे, जिनकी जांच 22 सितंबर को होगी। उसी दिन शाम को 4 बजे वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।
उम्मीदवार 23 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान और परिणामों की घोषणा 28 सितंबर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दिन होगी।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी 19 जुलाई को 70 वर्ष के हो गए। इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बीसीसीआई के नियम के मुताबिक 70 साल से अधिक का व्यक्ति किसी शीर्ष पद पर नहीं रह सकता है। बिन्नी के इस्तीफे के बाद राजीव शुक्ला बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। शुक्ला 2020 के अंत से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं।