BCCI Elections: इस तारीख को होगा नए अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए चुनाव, बोर्ड ने बुलाई वार्षिक आम बैठक

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, रात 8:00 बजे है, जिसके बाद 13 सितंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी। यदि कोई आपत्ति हो, तो 14 और 15 सितंबर को दर्ज की जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 19 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इन पदों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे, जिनकी जांच 22 सितंबर को होगी। उसी दिन शाम को 4 बजे वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।