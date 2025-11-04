चौथे टी20 से पहले ICC ने दी सूर्यकुमार और बुमराह को सजा, इस पाकिस्तानी गेंदबाज को भी झटका

उसी मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की तरफ '6-0' का इशारा किया था। यही नहीं उन्होंने हवा से गिरने वाले विमान की नकल भी की थी। BCCI ने इसकी शिकायत ICC से की थी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद हारिस रऊफ पर 14 सितंबर और 28 सितंबर के मैचों के लिए अलग-अलग 30 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया और 2-2 डिमेरिट अंक दिए गए। एशिया कप में गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान को चेतावनी मिली है तो टीम इंडिया के तेज गेंजबाज जसप्रीत बुमराह को एक डिमेरिट अंक दिया गया है।