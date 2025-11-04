Patrika LogoSwitch to English

चौथे टी20 से पहले ICC ने दी सूर्यकुमार और बुमराह को सजा, इस पाकिस्तानी गेंदबाज को भी झटका

एशिया कप 2025 के दौरान भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबलों के दौरान हुए आचार संहिता के उल्लघंन पर आईसीसी ने दोनों टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 04, 2025

Suryakumar Yadav

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo Credit- IANS)

Suryakumar Yadav And Jasprit Bumrah Fined: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आईसीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को आईसीसी ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों के दौरान हुए आचार संहिता के उल्लघंन पर 3 खिलाड़ियों को सजा सुनाई है, जबकि साहिबजादा फरहान को चेतावनी दी है। बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले खेले गए थे और तीनों में सूर्या एंड कंपनी को जीत मिली थी।

कब-कब हुआ भारत-पाक

सबसे पहले दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में 14 सितंबर को आमने सामने हुई थीं। उसके बाद सुपर-4 में 18 सितंबर को और फाइनल में 28 सितंबर को दोनों टीमें भिड़ीं। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसे इशारे किए, जो आईसीसी के आचार संहिता का उल्लघंन माना गया। 14 सितंबर वाले मैच के लिए सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और उनके खाते में दो डिमेरिट प्वाइंट्स जोड़े गए हैं। दरअसल सूर्या ने टीम इंडिया की जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 'पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि' दी थी।

सूर्यकुमार यादव के इस कदम के बाद पाकिस्तान भड़क गया और उसने भारतीय टी20 टीम के कप्तान के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। आईसीसी ने कहा, "सूर्यकुमार यादव को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो खेल को बदनाम करने वाले आचरण से संबंधित है। उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो डिमेरिट अंक दिए गए हैं।"

उसी मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की तरफ '6-0' का इशारा किया था। यही नहीं उन्होंने हवा से गिरने वाले विमान की नकल भी की थी। BCCI ने इसकी शिकायत ICC से की थी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद हारिस रऊफ पर 14 सितंबर और 28 सितंबर के मैचों के लिए अलग-अलग 30 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया और 2-2 डिमेरिट अंक दिए गए। एशिया कप में गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान को चेतावनी मिली है तो टीम इंडिया के तेज गेंजबाज जसप्रीत बुमराह को एक डिमेरिट अंक दिया गया है।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

04 Nov 2025 10:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / चौथे टी20 से पहले ICC ने दी सूर्यकुमार और बुमराह को सजा, इस पाकिस्तानी गेंदबाज को भी झटका

