क्रिकेट

Abhishek Sharma और रमनदीप ने बनाई Mohammed Shami की रेल, 4 ओवर में ठोक डाले इतने रन

Bengal vs Punjab SMAT Match Highlights: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राउंड-3 में आज बंगाल और पंजाब के बीच बेहद दिलचस्‍प मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और रमनदीप ने मोहम्‍मद शमी की जमकर धुनाई की है।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Nov 30, 2025

Mohammed Shami

मोहम्‍मद शमी। (फोटो सोर्स: IANS)

Bengal vs Punjab SMAT Match Highlights: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के तीसरे राउंड में आज कई बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनमें कई भारतीय स्‍टार प्‍लेयर उतरे हैं। हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर बंगाल और पंजाब के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में अभिषेक शर्मा और रमनदीप ने भारतीय स्‍टार पेसर मोहम्‍मद शमी की जमकर धुनाई की और उनके चार ओवर में 61 रन ठोक डाले हैं।

15.25 की इकॉनमी से पिटे शमी

मोहम्‍मद शमी ने अपने चार ओवर में 15.25 की इकॉनमी से 61 रन लुटाए और सिर्फ एक सफलता हाथ लगी। अभिषेक शर्मा ने उनकी 8 गेंदों पर 21.75 की इकॉनमी से 29 रन ठोके और रमनदीप सिंह ने उनकी छह गेंदों पर 15 की इकॉनमी से 15 रन बटोरे। वहीं, सनवीर सिंह ने उनकी चार गेंदों पर 10 रन तो प्रभसिमरन सिंह ने 6 गेंदों पर 6 रन बनाए।

अभिषेक शर्मा ने खेली 148 रनों की विस्‍फोटक पारी

पंजाब के सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्‍होंने महज 12 गेंदों पर अर्धशतक और 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्‍होंने 52 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 16 छक्‍कों की मदद से 148 रनों की विस्‍फोटक पारी खेली। उन्‍हें आकाश दीप ने बिजोय के हाथों कैच आउट कराया।

पंजाब ने रचा इतिहास

पंजाब की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा की 148 रन और प्रभसिमरन की सिंह की 70 रन की पारी के दम पर पांच विकेट खोकर 20 ओवर में 310 रन बनाए। ये सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी बार है, जब किसी टीम ने 300+ रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में एक पारी का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 349/5 है, जो बड़ोदा की टीम ने पिछले साल बनाया था। पंजाब ने अब 310 रन बनाते हुए अपने पिछले सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब उसने 2023 में 275/6 का स्‍कोर बनाया था।

Updated on:

30 Nov 2025 11:30 am

Published on:

30 Nov 2025 11:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Abhishek Sharma और रमनदीप ने बनाई Mohammed Shami की रेल, 4 ओवर में ठोक डाले इतने रन

