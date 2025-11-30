Abhishek Sharma और रमनदीप ने बनाई Mohammed Shami की रेल, 4 ओवर में ठोक डाले इतने रन

पंजाब की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा की 148 रन और प्रभसिमरन की सिंह की 70 रन की पारी के दम पर पांच विकेट खोकर 20 ओवर में 310 रन बनाए। ये सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी बार है, जब किसी टीम ने 300+ रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में एक पारी का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 349/5 है, जो बड़ोदा की टीम ने पिछले साल बनाया था। पंजाब ने अब 310 रन बनाते हुए अपने पिछले सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब उसने 2023 में 275/6 का स्‍कोर बनाया था।