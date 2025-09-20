Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: बेथ मूनी ने ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, 400 से ज्यादा रन ठोक ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर

मूनी ने मात्र 57 गेंदों पर शतक जड़ते हुए 75 गेंद पर 138 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 23 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 413 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 20, 2025

बेथ मूनी ने मार - मार के भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल किया (Photo - EspnCricInfo)

India vs Australia 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला खेला जा रहा है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी ने मार - मार के भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया।

मूनी ने मात्र 57 गेंदों पर शतक जड़ते हुए 75 गेंद पर 138 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 23 चौके और एक छक्का लगाया। ये उनके वनडे करियर का चौथा और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा शतक रहा। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 413 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। यह पहली बार है जब किसी टीम ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन ठोके हैं। यह महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का छठा सबसे बड़ा स्कोर है।

बेथ मूनी के अलावा जॉर्जिया वॉल और एलिस पैरी ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान एलिसा हीली और जॉर्जिया वॉल की सलामी जेाड़ी ने 43 रन जोड़े। पांचवें ओवर में क्रांति गौड़ ने एलिसा हीली 18 गेंदों में 30 रन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी एलिस पेरी ने जॉर्जिया वॉल के साथ दूसरे विकेट के लिए 107 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। 22वें ओवर में स्नेह राणा ने जॉर्जिया वॉल को आउटकर इस शतकीय साझेदारी का अंत किया। जॉर्जिया वॉल ने 68 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 81 रन बनाये।

33वें ओवर में अरुंधती रेड्डी ने एलिस पेरी (68) और उसके बाद रेणुका सिंह ने एश्ले गार्डनर 39 को आउट किया। तालिया मैक्ग्रा (14) को दीप्ति शर्मा ने पगबाधा आउट किया। 45वें ओवर में बेथ मूनी रनआउट हुई। बेथ मूनी ने 75 गेंदों 23 चौके और एक छक्का लगाते हुए 138 रनों की आतिशी पारी खेली। इसी ओवर में दीप्ति शर्मा ने ग्रेस हैरिस (एक) को अपनी ही गेंद पर कैच आउटकर पवेलियन भेज दिया।

रेणुका ने जॉर्जिया वेयरहम (16) को आउटकर अपना दूसरा विकेट लिया। किम गार्थ (एक) नौवें विकेट के रूप में आउट हुई। उन्हें अरुंधती रेड्डी ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। इसी ओवर में अरुंधती ने अलाना किंग (12) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 47.5 ओवर में 412 के स्कोर पर समेट दिया। भारत की ओर से अरुंधती रेड्डी ने तीन विकेट लिये। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह को दो- दो विकेट मिले। क्रांति गौड़, स्नेह राणा, ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2025 05:47 pm

Published on:

20 Sept 2025 05:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: बेथ मूनी ने ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, 400 से ज्यादा रन ठोक ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.