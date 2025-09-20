IND vs AUS: बेथ मूनी ने ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, 400 से ज्यादा रन ठोक ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर

India vs Australia 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला खेला जा रहा है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी ने मार - मार के भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया।
मूनी ने मात्र 57 गेंदों पर शतक जड़ते हुए 75 गेंद पर 138 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 23 चौके और एक छक्का लगाया। ये उनके वनडे करियर का चौथा और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा शतक रहा। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 413 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। यह पहली बार है जब किसी टीम ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन ठोके हैं। यह महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का छठा सबसे बड़ा स्कोर है।
बेथ मूनी के अलावा जॉर्जिया वॉल और एलिस पैरी ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान एलिसा हीली और जॉर्जिया वॉल की सलामी जेाड़ी ने 43 रन जोड़े। पांचवें ओवर में क्रांति गौड़ ने एलिसा हीली 18 गेंदों में 30 रन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।
इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी एलिस पेरी ने जॉर्जिया वॉल के साथ दूसरे विकेट के लिए 107 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। 22वें ओवर में स्नेह राणा ने जॉर्जिया वॉल को आउटकर इस शतकीय साझेदारी का अंत किया। जॉर्जिया वॉल ने 68 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 81 रन बनाये।
33वें ओवर में अरुंधती रेड्डी ने एलिस पेरी (68) और उसके बाद रेणुका सिंह ने एश्ले गार्डनर 39 को आउट किया। तालिया मैक्ग्रा (14) को दीप्ति शर्मा ने पगबाधा आउट किया। 45वें ओवर में बेथ मूनी रनआउट हुई। बेथ मूनी ने 75 गेंदों 23 चौके और एक छक्का लगाते हुए 138 रनों की आतिशी पारी खेली। इसी ओवर में दीप्ति शर्मा ने ग्रेस हैरिस (एक) को अपनी ही गेंद पर कैच आउटकर पवेलियन भेज दिया।
रेणुका ने जॉर्जिया वेयरहम (16) को आउटकर अपना दूसरा विकेट लिया। किम गार्थ (एक) नौवें विकेट के रूप में आउट हुई। उन्हें अरुंधती रेड्डी ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। इसी ओवर में अरुंधती ने अलाना किंग (12) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 47.5 ओवर में 412 के स्कोर पर समेट दिया। भारत की ओर से अरुंधती रेड्डी ने तीन विकेट लिये। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह को दो- दो विकेट मिले। क्रांति गौड़, स्नेह राणा, ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।