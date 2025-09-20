IND vs AUS: बेथ मूनी ने ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, 400 से ज्यादा रन ठोक ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर

मूनी ने मात्र 57 गेंदों पर शतक जड़ते हुए 75 गेंद पर 138 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 23 चौके और एक छक्का लगाया। ये उनके वनडे करियर का चौथा और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा शतक रहा। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 413 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। यह पहली बार है जब किसी टीम ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन ठोके हैं। यह महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का छठा सबसे बड़ा स्कोर है।