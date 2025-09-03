Patrika LogoSwitch to English

IPL 14 के सबसे महंगे खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी, एडेन मार्करम को बताया सबसे मंहगा प्लेयर

SA20 2025 Auction: साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग में के लिए ऑकशन में पहली बार राइट टू मैच (आरटीएम) का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा प्रत्येक टीम में दो दक्षिण अफ्रीकी अंडर-23 खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 03, 2025

Aiden Markram SA20 Cricket League
9 सितंबर को होने वाले SA20 ऑक्शन को लेकर क्रिस मॉरिस ने एडेन मार्करम को लेकर भविष्यवाणी की है (फोटो- IANS)

SA20 Auction: साउथ अफ्रीका 20 लीग के चौथे संस्करण के लिए 9 सितंबर को नीलामी होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने उम्मीद जताई है कि नीलामी में एडन मार्करम सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। सुपरस्पोर्ट से बात करते हुए क्रिस मॉरिस ने कहा, "मेरा अनुमान है कि इस नीलामी में एडेन मार्करम सबसे ज्यादा कीमत वाले खिलाड़ी होंगे। निश्चित रूप से उन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है। उनके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीट्जके पर भी बड़ी बोली लग सकती है।"

मॉरिस ने कहा कि अगर कोई टीम मार्कराम को नहीं खरीद पाती है, तो वे ब्रेविस को चुन सकते हैं। ब्रेविस कई टीमों के लिए मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। एडन मार्करम अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर लीग क्रिकेट, उनका बल्ला रन उगल रहा है। इस वजह से साउथ अफ्रीका लीग में उन पर सभी फ्रेंचाइजियों की निगाहें हैं।

मार्करम दो बार जीत चुके हैं खिताब

दाएं हाथ के इस भरोसेमंद बल्लेबाज का साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग में बतौर कप्तान और बल्लेबाज शानदार रिकॉर्ड रहा है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप को मार्करम अपनी कप्तानी में 2023 और 2024 का खिताब दिला चुके हैं, जबकि 2025 में टीम उपविजेता रही थी। मार्करम आईपीएल में एसआरएच की भी कप्तानी कर चुके हैं। पिछले सीजन वह आईपीएल में एलएसजी का हिस्सा थे और ओपनर के रूप में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावी रहा था। 13 मैचों में 148 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 445 रन बनाए थे।

मार्करम किसी भी टीम की तीन बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वह बतौर कप्तान और सलामी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। साथ ही, वे स्पिन गेंदबाजी के भी उपयोगी विकल्प हैं। यही वजह है कि नीलामी में उन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है।अगले सीजन से पहले मार्करम ने नीलामी में जाने का फैसला किया है। हालांकि उनकी टीम के पास आरटीएम का इस्तेमाल करने का विकल्प है।

पहली बार RTM का होगा प्रयोग

साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग में इस सीजन से राइट टू मैच (आरटीएम) का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा प्रत्येक टीम में दो दक्षिण अफ्रीकी अंडर-23 खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है। यह फैसला युवाओं और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के भविष्य को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

Published on:

03 Sept 2025 07:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 14 के सबसे महंगे खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी, एडेन मार्करम को बताया सबसे मंहगा प्लेयर

