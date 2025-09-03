IPL 14 के सबसे महंगे खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी, एडेन मार्करम को बताया सबसे मंहगा प्लेयर

SA20 Auction: साउथ अफ्रीका 20 लीग के चौथे संस्करण के लिए 9 सितंबर को नीलामी होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने उम्मीद जताई है कि नीलामी में एडन मार्करम सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। सुपरस्पोर्ट से बात करते हुए क्रिस मॉरिस ने कहा, "मेरा अनुमान है कि इस नीलामी में एडेन मार्करम सबसे ज्यादा कीमत वाले खिलाड़ी होंगे। निश्चित रूप से उन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है। उनके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीट्जके पर भी बड़ी बोली लग सकती है।"