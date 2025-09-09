एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ी राहत, भारत के खिलाफ टेस्ट में चोटिल हुए इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई वापसी

Ben Stokes Returns: एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ी राहत मिली है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल हुए टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की टीमें पांच मुकाबलों की एशेज सीरीज 21 नवंबर से 8 जनवरी के बीच खेल जाएगी। माना जा रहा था कि चोटिल होने के बाद यह अनुभवी ऑलराउंडर करीब छह या सात हफ्ते तक मैदान से दूर रह सकता है, लेकिन इंग्लैंड की काउंटी टीम डरहम के साथ नेट्स में ट्रेनिंग पर वापसी करते हुए स्टोक्स ने तमाम आशंकाओं को दूर कर दिया है। डरहम के कोच रयान कैंपबेल ने स्टोक्स की वापसी की पुष्टि की है।
कैंपबेल ने बीबीसी रेडियो 5 लाइव पर कहा कि बेन स्टोक्स ट्रेनिंग पर वापस आ गए हैं। पिछले हफ्ते से उन्होंने बल्लेबाजी शुरू कर दी है। उनका सेशन वाकई अच्छा रहा। उन्होंने करीब दो घंटे तक बल्लेबाजी की। उनकी बल्लेबाजी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन उन्हें गेंदबाजी में अभी काफी समय लगेगा। कैंपबेल के मुताबिक, इंग्लैंड की टीम एशेज तभी जीत सकती है, जब स्टोक्स पांचों टेस्ट मैच खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि स्टोक्स ऐसा कर पाएंगे।
कैंपबेल ने कहा कि स्टोक्स टीम के बल्लेबाजी लाइन-अप को मजबूत बनाते हैं। वह तीसरे या चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर एक शानदार विकल्प हैं। वह कई ओवर गेंदबाजी करते हुए आपको विकेट दिला सकते हैं। जिस तरह से वह अपनी लय हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसे देखकर मुझे हैरानी होती है। वह एशेज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या वह वर्कलोड के साथ लगातार पांच टेस्ट खेल सकते हैं? इसके लिए वह कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है।
बता दें कि मैनचेस्टर में जुलाई में खेले गए भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान बेन स्टोक्स के कंधे में चोट लग गई थी। उसके बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। चोट की वजह से उन्हें भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उनके स्थान पर ओली पोप को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया था।