एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ी राहत, भारत के खिलाफ टेस्ट में चोटिल हुए इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई वापसी

Ben Stokes Returns: एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ी राहत मिली है। भारत के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में चोटिल हुए टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की टीमें पांच मुकाबलों की एशेज सीरीज 21 नवंबर से 8 जनवरी के बीच खेल जाएगी। माना जा रहा था कि चोटिल होने के बाद यह अनुभवी ऑलराउंडर करीब छह या सात हफ्ते तक मैदान से दूर रह सकता है, लेकिन इंग्लैंड की काउंटी टीम डरहम के साथ नेट्स में ट्रेनिंग पर वापसी करते हुए स्टोक्स ने तमाम आशंकाओं को दूर कर दिया है। डरहम के कोच रयान कैंपबेल ने स्‍टोक्‍स की वापसी की पुष्टि की है।