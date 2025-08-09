9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

Biggest innings wins in Test cricket: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में पारी और 359 रन से हराकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 09, 2025

Matt Henry (Photo Credit- IANS)
जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार गेंदबाजी के बाद पवेलियन लौटते मैट हैनरी (Photo Credit- IANS)

Test Cricket Record: जिम्बॉब्वे और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट को न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रन से जीत लिया है। जिम्बॉब्वे को दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर को बराबर करने के लिए 474 रनों की जरूरत थी। लेकिन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं सका और पूरी टीम 117 रन पर ही ढेर हो गई। निक वेल्स 47 रन बनाकर नाबाद रहे तो कप्तान क्रैक इर्विन 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सका। कीवी गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को दूसरी पारी सिर्फ 28.01 ओवर में 117 रन पर समेट दिया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

242 रन पर गंवाए 20 विकेट

पहली पारी में जिम्बॉब्वे की टीम 125 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 601 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में जिम्बॉब्वे की टीम सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रन से मुकाबला अपने नाम किया। मैट हेनरी ने 7 विकेट चटका, तो जैकरी फॉक्स ने 8 विकेट अपने नाम किए। न्यूजीलैंड की ओर से पहली पारी में डेवेन कॉन्वे ने 153 रन बनाए तो विल यंग ने 74 रनों की पारी खेली।

ये भी पढ़ें

कौन है वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा ‘वीरेंद्र सहवाग’? 2015 वर्ल्डकप के चैंपियन कप्तान ने बताया नाम
क्रिकेट
Team India Lord's Records

जैकब डफी 36 रन बनाकर आउट हुए तो हेनरी निकल 150 और रचिन रविंद्र 165 बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। हालांकि टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1938 में पारी और 579 रनों से जीत हासिल की थी। दूसरी टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत साल 2002 में आई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के घर में घुसकर जोहेनसबर्ग में खेले गए मुकाबले को पारी और 360 रन से जीत लिया था।

1958-59 में कोलकाता में खेले गए भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले को वेस्टइंडीज ने पारी और 336 रनों से जीता था। कॉन्वे को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो मैट हैनरी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। हैनरी ने सीरीज में 16 विकेट हासिल किए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

09 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.