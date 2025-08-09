ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

Test Cricket Record: जिम्बॉब्वे और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट को न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रन से जीत लिया है। जिम्बॉब्वे को दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर को बराबर करने के लिए 474 रनों की जरूरत थी। लेकिन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं सका और पूरी टीम 117 रन पर ही ढेर हो गई। निक वेल्स 47 रन बनाकर नाबाद रहे तो कप्तान क्रैक इर्विन 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सका। कीवी गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को दूसरी पारी सिर्फ 28.01 ओवर में 117 रन पर समेट दिया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की।