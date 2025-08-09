ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

Test Cricket Record: जिम्बॉब्वे और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट को न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रन से जीत लिया है। जिम्बॉब्वे को दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर को बराबर करने के लिए 474 रनों की जरूरत थी। लेकिन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं सका और पूरी टीम 117 रन पर ही ढेर हो गई। निक वेल्स 47 रन बनाकर नाबाद रहे तो कप्तान क्रैक इर्विन 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सका। कीवी गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को दूसरी पारी सिर्फ 28.01 ओवर में 117 रन पर समेट दिया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
पहली पारी में जिम्बॉब्वे की टीम 125 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 601 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में जिम्बॉब्वे की टीम सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रन से मुकाबला अपने नाम किया। मैट हेनरी ने 7 विकेट चटका, तो जैकरी फॉक्स ने 8 विकेट अपने नाम किए। न्यूजीलैंड की ओर से पहली पारी में डेवेन कॉन्वे ने 153 रन बनाए तो विल यंग ने 74 रनों की पारी खेली।
जैकब डफी 36 रन बनाकर आउट हुए तो हेनरी निकल 150 और रचिन रविंद्र 165 बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। हालांकि टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1938 में पारी और 579 रनों से जीत हासिल की थी। दूसरी टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत साल 2002 में आई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के घर में घुसकर जोहेनसबर्ग में खेले गए मुकाबले को पारी और 360 रन से जीत लिया था।
1958-59 में कोलकाता में खेले गए भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले को वेस्टइंडीज ने पारी और 336 रनों से जीता था। कॉन्वे को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो मैट हैनरी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। हैनरी ने सीरीज में 16 विकेट हासिल किए।