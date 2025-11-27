27 नवंबर को क्यों कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का ब्लैक डे? सिडनी में हुआ था बड़ा हादसा

साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई थी। उस दौरे पर ऐसा हादसा हुआ, जिसे क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएं। 9 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज फिल ह्यूज की एक मैच के दौरान सिर में गेंद लगने से मौत हो गई थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 25 नवंबर 2014 को शेफील्ड शील्ड में साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मुकाबले की शुरुआत हुई थी। खेल के तीसरे दिन सीन एबॉट की गेंद फिल ह्यूज की गर्दन पर लगी और उन्होंने क्रिकेट की पिच पर ही दुनिया को अलविदा कह दिया।