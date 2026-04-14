14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR के इस खिलाड़ी के खिलाफ PCB ने लिया बड़ा एक्शन, लगाया 2 का बैन, जानें क्या है पूरा मामला

PCB Bans Blessing Muzarabani: जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने टी20 वर्ल्डकप 2026 में शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 मैचों में 13 विकेट चटका दिए थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 14, 2026

Blessing Muzarbani ban in PSL

ब्लेसिंग मुजराबानी को PCB ने किया बैन (फोटो- IANS)

Blessing Muzarabani Bans in PSL For 2 Years: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) से 2 साल के लिए बैन कर दिया है। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्डकप (ICC Men's T20 World Cup 2026) में धारदार गेंदबाजी करने वाले ब्लेसिंग ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। लेकिन जैसे ही उन्हें आईपीएल (IPL) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के लिए खेलने का मौका मिला, जिम्बाब्वे (Zimbabwe Cricket Team) के इस गेंदबाज ने बिना देर किया PSL को छोड़ आईपीएल (Indian Premier League) में भाग लेने का फैसला किया।

इस्लामाबाद युनाइटेड से जुड़े थे मुजरबानी

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्डकप 2026 में शानदार गेंदबाजी के दम पर सबको आकर्षित करने वाले ब्लेसिंग मुजरबानी आईपीएल (IPL 2026 Auction) और पीएसएल (PSL 2026 Auction) के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। हालांकि बाद में इस्लामाबाद युनाइटेड (Islamabad United) ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन कर लिया।

लेकिन जैसे ही उन्हें केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) की रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलावा भेजा, मुजरबानी ने हामी भर दी और पाकिस्तान सुपर लीग की डील को दरकिनार करते हुए IPL में शामिल हो गए। अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के लिए वह दो मैच खेल चुके हैं और दूसरे मुकाबले में उन्होंने अपनी गेंदबाजी की झलक भी दिखाई।

बैन का क्या पड़ेगा असर?

अब बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट के इस बैन का मुजरबानी पर क्या असर पड़ेगा? तो पाकिस्तान सुपर लीग में बैन की वजह से वह अगले 2 साल तक PSL में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर वह इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें PSL की ओर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

हालांकि मुजरबानी पहले ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने PSL का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद IPL में खेलने के लिए उसे छोड़ा हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन और श्रीलंका के दासुन शानाका भी ऐसा कर चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस समय IPL में अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

चुनाव की वजह से IPL 2026 के शेड्यूल में करना पड़ा बदलाव, GT और CSK के मैचों पर पड़ा असर
क्रिकेट
GT vs DC Last Ball Thriller, Shubman Gill Captaincy, Prasidh Krishna Last Ball, IPL 2026 GT vs DC Highlights. David Miller Mistake vs GT, Kuldeep Yadav Run Out, Jos Buttler Wicketkeeping, Gujarat Titans First Win IPL 2026.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

14 Apr 2026 04:38 pm

Published on:

14 Apr 2026 03:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR के इस खिलाड़ी के खिलाफ PCB ने लिया बड़ा एक्शन, लगाया 2 का बैन, जानें क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

ICC ने संजू सैमसन को दिया बेस्ट क्रिकेटर का अवॉर्ड, जसप्रीत बुमराह के साथ इस खिलाड़ी को मिली निराशा

ICC Player of the Month March 2026, Sanju Samson ICC Award, Jasprit Bumrah Best Bowling, IPL 2026 News, T20 World Cup 2026 Heroes, Cricket News Hindi.
क्रिकेट

CSK vs KKR Pitch Report: टेबल की आखिरी दो टीमों में कौन मारेगा बाजी? चेपक में मौसम बिगाड़ेगा खेल या बल्लेबाज करेंगे धमाका?

KKR vs CSK
क्रिकेट

Praful Hinge Story: वैभव सूर्यवंशी को 0 पर किया Out, कौन हैं स्टार गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे, इस क्लास तक की पढ़ाई

Praful Hinge Story, Who Is Praful Hinge, Praful Hinge Profile, praful hinge 1st over, IPL 2026
शिक्षा

क्या KKR को पहली जीत दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे Ajinkya Rahane? टीम के पूर्व दिग्गज ने लीडरशिप पर उठाए सवाल

ajinkya rahane
क्रिकेट

इरफान पठान की ‘वैभव सूर्यवंशी थ्योरी’ हुई सच! प्रफुल्ल हिंगे ने वो कर दिखाया जो बुमराह और हेजलवुड नहीं कर पाए

Vaibhav Sooryavanshi, Irfan Pathan Theory, Praful Hinge SRH, IPL 2026, Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, Jasprit Bumrah, Josh Hazlewood.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.