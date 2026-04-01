चुनाव की वजह से IPL 2026 के शेड्यूल में करना पड़ा बदलाव, GT और CSK के मैचों पर पड़ा असर

आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। जहां चेन्नई सुपर किंग्स चार में से सिर्फ एक मैच जीत पाई है और अंक तालिका में नौवें स्थान पर है, वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटन्स ने चार में से दो मैच जीते हैं और पांचवें स्थान पर है। शुरुआती दोनों मुकाबले हारने वाली गुजरात टाइटन्स ने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर जीत की पटरी पर वापसी की है। उनका अगला मुकाबला 17 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होगा। इसके बाद 20 अप्रैल को वह मुंबई इंडियंस और 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी।