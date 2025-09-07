LIVE क्रिकेट मैच के दौरान आतंकी हमला, बम धमाके में एक मौत कई गंभीर, दर्शकों में चीख पुकार के साथ मची भगदड़ 

Bomb Blast during Cricket Match: आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान के लिए अब आतंकी ही नासूर बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में शनिवार को आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। बम धमाके के बाद पूरा मैदान चीख पुकार से गूंज उठा और दर्शकों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस ने इस पर अपना बयान जारी किया है।
दरअसल, न्यूज24 की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हो रहा वीडियो पख्तूनख्वा इलाके के कसौर क्रिकेट ग्राउंड का बताया जा रहा है। जहां एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। इसी दौरान अचानक बम धमाके से दर्शकों में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ये हमला आईईडी के जरिए हुआ था।
साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के प्रयास में हमला किया गया था। पुलिस का मानना है कि उसने हाल में आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन सर्बाकाफ शुरू किया है, जिसके जवाब में आतंकी हमला हुआ।
वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बम धमाके के बाद पूरा मैदान धुआं-धुआं हो गया। मैच देखने पहुंचे दर्शकों में भगदड़ मच गई। कोई घटना का वीडियो बनाने लगा तो कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस समय आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक हफ्ते पूर्व ही वहां कोहात जिले में पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे और एक सिपाही शहीद हो गया था।