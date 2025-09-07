LIVE क्रिकेट मैच के दौरान आतंकी हमला, बम धमाके में एक मौत कई गंभीर, दर्शकों में चीख पुकार के साथ मची भगदड़ 

Bomb Blast during Cricket Match: आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्‍तान के लिए अब आतंकी ही नासूर बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में शनिवार को आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। बम धमाके के बाद पूरा मैदान चीख पुकार से गूंज उठा और दर्शकों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में एक शख्‍स की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक इस हमले की जिम्‍मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस ने इस पर अपना बयान जारी किया है।