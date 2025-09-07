Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

LIVE क्रिकेट मैच के दौरान आतंकी हमला, बम धमाके में एक मौत कई गंभीर, दर्शकों में चीख पुकार के साथ मची भगदड़ 

Bomb Blast during Cricket Match: पाकिस्तान में एक क्रिकेट मैच के दौरान आतंकी हमले का मामला सामने आया है। इस दौरान हुए बम धमाके एक शख्‍स की जान चली गई तो कई गंभीर रूप से घायल हुए है। बम धमाका होते ही मौके पर चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

Bomb Blast during Cricket Match
पाकिस्‍तान में मैच के दौरान हुआ बम धमाका। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Bomb Blast during Cricket Match: आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्‍तान के लिए अब आतंकी ही नासूर बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में शनिवार को आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। बम धमाके के बाद पूरा मैदान चीख पुकार से गूंज उठा और दर्शकों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में एक शख्‍स की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक इस हमले की जिम्‍मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस ने इस पर अपना बयान जारी किया है।

मैच के बीच हुआ बम धमाका

दरअसल, न्‍यूज24 की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हो रहा वीडियो पख्तूनख्वा इलाके के कसौर क्रिकेट ग्राउंड का बताया जा रहा है। जहां एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। इसी दौरान अचानक बम धमाके से दर्शकों में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ये हमला आईईडी के जरिए हुआ था।

साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के प्रयास में हमला किया गया था। पुलिस का मानना है कि उसने हाल में आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन सर्बाकाफ शुरू किया है, जिसके जवाब में आतंकी हमला हुआ।

पूरा मैदान हुआ धुआं-धुआं

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बम धमाके के बाद पूरा मैदान धुआं-धुआं हो गया। मैच देखने पहुंचे दर्शकों में भगदड़ मच गई। कोई घटना का वीडियो बनाने लगा तो कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस समय आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा  रहा है। एक हफ्ते पूर्व ही वहां कोहात जिले में पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे और एक सिपाही शहीद हो गया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

07 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / LIVE क्रिकेट मैच के दौरान आतंकी हमला, बम धमाके में एक मौत कई गंभीर, दर्शकों में चीख पुकार के साथ मची भगदड़ 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट