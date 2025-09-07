दलीप ट्रॉफी 2025 का दोनों सेमीफाइल हुआ ड्रॉ लेकिन फाइनल में पहुंची सेंट्रल और साउथ जोन, जानें नियम

साउथ जोन के पास पहली पारी के आधार पर 175 रन की विशाल लीड थी। इस टीम ने दूसरी पारी में 24.4 ओवरों में एक विकेट गंवाकर 95 रन बना लिए थे। इस पारी में जगदीशन 69 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम ने 34 के स्कोर पर तन्मय अग्रवाल (13) का विकेट गंवा दिया था। यहां से जगदीशन ने देवदत्त पड्डिकल के साथ अटूट साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। साउथ जोन 11 सितंबर से इसी मैदान पर खिताबी मुकाबले में सेंट्रल जोन के खिलाफ उतरेगी।